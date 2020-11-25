ТОП-сегодня раздела "Анонимайзеры, VPN"

DNS Jumper 2.2 DNS Jumper - небольшое бесплатное приложение для быстрого переключения DNS на ПК для повышения уровня безопасности или увеличения скорости работы в Интернете

Tor Browser 10.0.5 Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая осуществляется за счёт маршрутизации сетевого трафика по распределённой сети серверов запущенных добровольцами со всего мира. Препятствует отслеживанию интернет-соединение

Speedify VPN 10.6.0.9123 Бесплатный VPN, предоставляющий возможность выбора локации сервера, позволяющий сохранить анонимность и зашифровать передаваемые данные, обходить блокировки и получать доступ к интернет-ресурсам, доступ к которым ограничен провайдером или самим ресурсом

Radmin VPN 1.1.4166.8 Простой в использовании VPN-клиент для решения практически любых задач, с помощью которого можно быстро и легко объединить удаленные ПК в одну виртуальную сеть. Приложение надежно защищает все передаваемые данные и отличается высокой скоростью работы

TunnelBear 4.2.10.0 TunnelBear - кроссплатформенный VPN-клиент, который позволяет безопасно серфить в Интернете, скрывать от посторонних глаз конфиденциальные данные и получать доступ к запрещенным в Вашей стране сайтам