Psiphon VPN для Windows

Скачать Psiphon VPN v.159СКАЧАТЬ
Psiphon VPN v.159Описание
Отзывы о Psiphon VPN v.159Отзывы
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Psiphon VPN - простой в использовании инструмент обхода интернет-цензуры, который использует технологии VPN, SSH и HTTP прокси для решения проблемы доступа к заблокированным ресурсам. Приложение автоматически получает данные о новых серверах и таким образом увеличивает ваши шансы на обход цензуры.

Основные возможности Psiphon VPN:

  • Глобальная сеть с тысячами серверов и различных точек входа.
  • Широкий выбор протоколов VPN, предлагающий доступ ко всему в Интернете через глобальную сеть серверов Psiphon.
  • Статистика использования приложений (Pro-версия).
  • Выберите, какие приложения исключить из VPN-туннеля (Pro-версия).
  • Различные опции конфигурации.
Psiphon VPN скриншот № 1
Psiphon VPN скриншот № 2
Psiphon VPN скриншот № 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:v.159 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Анонимайзеры, VPN
Загрузок (сегодня/всего):7 / 1 239 | Статистика
Размер:7,11 Мб
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Отзывы о программе Psiphon VPN

GIGAVETER про Psiphon VPN v.158 [21-10-2020]

Любопытно - пытался скачивать Psiphon с сайта разработчика (через VPN Оперы), и по прямой от вас - каждый раз DrWeb зарубал файл из-за трояна (Trojan.Siggen10.39430). Скачал с вашего сервера - всё чисто! Может быть, в связи с известными событиями в Белоруссии, хакеры КГБ Белоруссии попортили иходник.
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Мальцев Николай Иванович про Psiphon VPN v.158 [12-10-2020]

Спасибо ребята,отличная программа!
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Александр про Psiphon VPN v.158 [06-10-2020]

Программа великолепная пользуюсь больше года. Соответствует описанию.
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Дмитрий про Psiphon VPN v.158 [05-10-2020]

Если программа бесплатная, к чему тогда какой то счётчик и какие то деньги, которые он накручивает?
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