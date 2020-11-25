Psiphon VPN для Windows
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Psiphon VPN - простой в использовании инструмент обхода интернет-цензуры, который использует технологии VPN, SSH и HTTP прокси для решения проблемы доступа к заблокированным ресурсам. Приложение автоматически получает данные о новых серверах и таким образом увеличивает ваши шансы на обход цензуры.
Основные возможности Psiphon VPN:
- Глобальная сеть с тысячами серверов и различных точек входа.
- Широкий выбор протоколов VPN, предлагающий доступ ко всему в Интернете через глобальную сеть серверов Psiphon.
- Статистика использования приложений (Pro-версия).
- Выберите, какие приложения исключить из VPN-туннеля (Pro-версия).
- Различные опции конфигурации.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|v.159 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Psiphon Inc.
|Категория:
|Анонимайзеры, VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|7 / 1 239 | Статистика
|Размер:
|7,11 Мб
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Отзывы о программе Psiphon VPN
GIGAVETER про Psiphon VPN v.158 [21-10-2020]
Любопытно - пытался скачивать Psiphon с сайта разработчика (через VPN Оперы), и по прямой от вас - каждый раз DrWeb зарубал файл из-за трояна (Trojan.Siggen10.39430). Скачал с вашего сервера - всё чисто! Может быть, в связи с известными событиями в Белоруссии, хакеры КГБ Белоруссии попортили иходник.
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Мальцев Николай Иванович про Psiphon VPN v.158 [12-10-2020]
Спасибо ребята,отличная программа!
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Александр про Psiphon VPN v.158 [06-10-2020]
Программа великолепная пользуюсь больше года. Соответствует описанию.
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Дмитрий про Psiphon VPN v.158 [05-10-2020]
Если программа бесплатная, к чему тогда какой то счётчик и какие то деньги, которые он накручивает?
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