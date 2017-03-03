SoftPerfect RAM Disk для Windows

SoftPerfect RAM Disk 4.0.2

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Описание SoftPerfect RAM Disk 4.0.2Описание   Скачать SoftPerfect RAM Disk 4.0.2СКАЧАТЬ (6,75 Мб) Скриншоты SoftPerfect RAM Disk 4.0.2Скриншоты (3)   Статистика SoftPerfect RAM Disk 4.0.2Статистика   Отзывы о SoftPerfect RAM Disk 4.0.2Отзывы (2)  
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4.40 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.40 из 5
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SoftPerfect RAM Disk - весьма полезная и удобная программа для создания виртуального диска в оперативной памяти компьютера. Скорость работы оперативной памяти всегда намного больше скорости обычного жесткого диска, поэтому для получения наилучших показателей скорости удобно хранить временные файлы именно в оперативной памяти, а не на винчестере. Если в системе присутствует хотя бы 1 Гб оперативной памяти, то можно смело ее часть выделить под виртуальный накопитель, т.к. в основном при работе ПК вся память не используется. Количество создаваемых виртуальных дисков может быть ограничено только объемом свободной оперативной памяти.

Использование SoftPerfect RAM Disk выгодно, т.к. и дает несколько преимуществ по сравнению с обычной системой:

  • Существенное увеличение скорости работы компьютера.
  • Снижение фрагментации файловой системы из-за отсутствия временных файлов на жестком диске.
  • Увеличение срока службы винчестера при уменьшении циклов записи и чтения.
  • Уменьшение замусорености жесткого диска временными файлами.
  • Уменьшение шумовых эффектов вследствие меньшей работы HDD.
Скриншоты SoftPerfect RAM Disk:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.00
Ограничение в работе программы30 дневный пробный период
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)18 / 7 733
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОперативная память

Отзывы о программе SoftPerfect RAM Disk

Сергей про SoftPerfect RAM Disk 4.0 [10-01-2017]

Очень помогла с ускорением работы Chrome. Наконец-то можно работать. И диск не тереть лишний раз.
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Ал про SoftPerfect RAM Disk 3.4.5 [10-05-2014]

к сожалению, большого прироста производительности данная утилита не дает ( разве что, папку с временными файлами перекинуть - меньше крутиться хард, по скорости, увы, не айс
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