SoftPerfect RAM Disk - весьма полезная и удобная программа для создания виртуального диска в оперативной памяти компьютера. Скорость работы оперативной памяти всегда намного больше скорости обычного жесткого диска, поэтому для получения наилучших показателей скорости удобно хранить временные файлы именно в оперативной памяти, а не на винчестере. Если в системе присутствует хотя бы 1 Гб оперативной памяти, то можно смело ее часть выделить под виртуальный накопитель, т.к. в основном при работе ПК вся память не используется. Количество создаваемых виртуальных дисков может быть ограничено только объемом свободной оперативной памяти.

Использование SoftPerfect RAM Disk выгодно, т.к. и дает несколько преимуществ по сравнению с обычной системой: