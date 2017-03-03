SoftPerfect RAM Disk - весьма полезная и удобная программа для создания виртуального диска в оперативной памяти компьютера. Скорость работы оперативной памяти всегда намного больше скорости обычного жесткого диска, поэтому для получения наилучших показателей скорости удобно хранить временные файлы именно в оперативной памяти, а не на винчестере. Если в системе присутствует хотя бы 1 Гб оперативной памяти, то можно смело ее часть выделить под виртуальный накопитель, т.к. в основном при работе ПК вся память не используется. Количество создаваемых виртуальных дисков может быть ограничено только объемом свободной оперативной памяти.
ИспользованиеSoftPerfect RAM Diskвыгодно, т.к. и дает несколько преимуществ по сравнению с обычной системой:
Существенное увеличение скорости работы компьютера.
Снижение фрагментации файловой системы из-за отсутствия временных файлов на жестком диске.
Увеличение срока службы винчестера при уменьшении циклов записи и чтения.