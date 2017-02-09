Free Torrent Download - мощная программа для загрузки торрент-файлов в несколько кликов мышки. Это приложение очень просто в использовании, но вместе с тем работает достаточно быстро и обладает всеми необходимыми функциями торрент-клиента. Приложение не препятствует работе Skype, играм, просмотру потокового видео и др. операциям на ПК, отсутствуют различные ограничения на скорость скачивания и размер файлов, а интерфейс настолько лаконичен и интуитивно понятен, что разобраться с функционалом инструмента не составит никакого труда.
Кроме того, можно настроить программу на работу при загрузке системы, использовать другие порты и сети, если главный сервер недоступен, скачивать через прокси-сервера, устанавливать порядок скачивания и ограничение скорости, и многое другое. В целом Free Torrent Download может стать неплохой альтернативой самым популярным и используемым на сегодняшний день торрент-клиентам.
николай про Free Torrent Download 1.0.72.831 [24-09-2016]
товарищи разработчики, четыре раза качал свою любимую игру 2 части загрузка идёт до 90% и всё, подскажите пожалуйста кому я 7 гигов своего трафика засунул в опу? я мля за них деньги плачу а тут полнейший развод, Вы там как нормально вообще живёте? Так если на хлебушек не хватает обращайтесь... полностью не доволен и вообще зла не хватает, чтоб Вы там провалились упыри, высасыватели херовы!!!!(((((((((((((((( | 1 | Ответить
Богдан про Free Torrent Download 1.0.35.913 [22-09-2015]
годный торрент! Маленький, удобный, ни чего лишнего!
Думаю скорость не от клиента зависит как думает комментатор ниже!
А от того сколько человек раздают файл! Пытался качнуть старый файл размером в 500 мб скорость скачки была 2.6 посмотрим что будет с более скачиваемыми файлами!
Но мне кажется программа заслуживает внимания если вы ищите торрент клиент с минималистичным интерфейсом и настройками! | | Ответить
AggreSSor2010 про Free Torrent Download 0.0.16.424 [02-05-2014]
Просто в использовании, а 22 mb весит. Вы чего туда такого засунули? 1 | | Ответить
sekisnaya про Free Torrent Download 0.0.13.120 [14-02-2014]
скорость скачет, ужас, utorrent в 5 раз быстрее выкачивает файлы. | 3 | Ответить