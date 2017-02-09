Free Torrent Download 1.0.73.1027 Описание СКАЧАТЬ ( 26,6 Мб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (4) Оцените программу!

4.33 из 5, всего оценок - 9 Рейтинг программы - 4.33 из 5

1

2

3

4

5 Free Torrent Download - мощная программа для загрузки торрент-файлов в несколько кликов мышки. Это приложение очень просто в использовании, но вместе с тем работает достаточно быстро и обладает всеми необходимыми функциями торрент-клиента. Приложение не препятствует работе Skype, играм, просмотру потокового видео и др. операциям на ПК, отсутствуют различные ограничения на скорость скачивания и размер файлов, а интерфейс настолько лаконичен и интуитивно понятен, что разобраться с функционалом инструмента не составит никакого труда. Кроме того, можно настроить программу на работу при загрузке системы, использовать другие порты и сети, если главный сервер недоступен, скачивать через прокси-сервера, устанавливать порядок скачивания и ограничение скорости, и многое другое. В целом Free Torrent Download может стать неплохой альтернативой самым популярным и используемым на сегодняшний день торрент-клиентам. Скриншоты Free Torrent Download: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 7 / 5 592 Разработчик DVDVideoSoft Последнее обновление 09.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Файловый обмен - Загрузка файлов Отзывы о программе Free Torrent Download николай товарищи разработчики, четыре раза качал свою любимую игру 2 части загрузка идёт до 90% и всё, подскажите пожалуйста кому я 7 гигов своего трафика засунул в опу? я мля за них деньги плачу а тут полнейший развод, Вы там как нормально вообще живёте? Так если на хлебушек не хватает обращайтесь... полностью не доволен и вообще зла не хватает, чтоб Вы там провалились упыри, высасыватели херовы!!!!((((((((((((((((

| 1 | Ответить Богдан годный торрент! Маленький, удобный, ни чего лишнего!

Думаю скорость не от клиента зависит как думает комментатор ниже!

А от того сколько человек раздают файл! Пытался качнуть старый файл размером в 500 мб скорость скачки была 2.6 посмотрим что будет с более скачиваемыми файлами!

Но мне кажется программа заслуживает внимания если вы ищите торрент клиент с минималистичным интерфейсом и настройками!

| | Ответить AggreSSor2010 Просто в использовании, а 22 mb весит. Вы чего туда такого засунули?

1 | | Ответить sekisnaya скорость скачет, ужас, utorrent в 5 раз быстрее выкачивает файлы.

| 3 | Ответить Читать все отзывы (4) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости