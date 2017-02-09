Free Torrent Download для Windows

Free Torrent Download 1.0.73.1027

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Описание Free Torrent Download 1.0.73.1027Описание   Скачать Free Torrent Download 1.0.73.1027СКАЧАТЬ (26,6 Мб) Скриншоты Free Torrent Download 1.0.73.1027Скриншоты (7)   Статистика Free Torrent Download 1.0.73.1027Статистика   Отзывы о Free Torrent Download 1.0.73.1027Отзывы (4)  
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4.33 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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Free Torrent Download - мощная программа для загрузки торрент-файлов в несколько кликов мышки. Это приложение очень просто в использовании, но вместе с тем работает достаточно быстро и обладает всеми необходимыми функциями торрент-клиента. Приложение не препятствует работе Skype, играм, просмотру потокового видео и др. операциям на ПК, отсутствуют различные ограничения на скорость скачивания и размер файлов, а интерфейс настолько лаконичен и интуитивно понятен, что разобраться с функционалом инструмента не составит никакого труда.

Кроме того, можно настроить программу на работу при загрузке системы, использовать другие порты и сети, если главный сервер недоступен, скачивать через прокси-сервера, устанавливать порядок скачивания и ограничение скорости, и многое другое. В целом Free Torrent Download может стать неплохой альтернативой самым популярным и используемым на сегодняшний день торрент-клиентам.

Скриншоты Free Torrent Download:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 5 592
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловый обмен - Загрузка файлов
 Вирусов нет в Free Torrent Download 1.0.48.317 (18 Март 2016)

Отзывы о программе Free Torrent Download

николай про Free Torrent Download 1.0.72.831 [24-09-2016]

товарищи разработчики, четыре раза качал свою любимую игру 2 части загрузка идёт до 90% и всё, подскажите пожалуйста кому я 7 гигов своего трафика засунул в опу? я мля за них деньги плачу а тут полнейший развод, Вы там как нормально вообще живёте? Так если на хлебушек не хватает обращайтесь... полностью не доволен и вообще зла не хватает, чтоб Вы там провалились упыри, высасыватели херовы!!!!((((((((((((((((
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Богдан про Free Torrent Download 1.0.35.913 [22-09-2015]

годный торрент! Маленький, удобный, ни чего лишнего!
Думаю скорость не от клиента зависит как думает комментатор ниже!
А от того сколько человек раздают файл! Пытался качнуть старый файл размером в 500 мб скорость скачки была 2.6 посмотрим что будет с более скачиваемыми файлами!
Но мне кажется программа заслуживает внимания если вы ищите торрент клиент с минималистичным интерфейсом и настройками!
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AggreSSor2010 про Free Torrent Download 0.0.16.424 [02-05-2014]

Просто в использовании, а 22 mb весит. Вы чего туда такого засунули?
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sekisnaya про Free Torrent Download 0.0.13.120 [14-02-2014]

скорость скачет, ужас, utorrent в 5 раз быстрее выкачивает файлы.
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