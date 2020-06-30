Tribler - своеобразный торрент-клиент, позволяющий безопасно скачивать файлы у других пользователей сервиса с использованием функции "peer-to-peer". Теперь чтобы скачать нужный торрент, нет необходимости регистрироваться на каких-то трекерах, поддерживать соотношение приема/отдачи и т.д. - достаточно ввести название нужного файла, и если он есть у другого пользователя сети, то вы сможете скачать его без лишних действий.

А если на вашем ПК имеется уже готовый файл расширения .torrent, то его также можно "подтянуть" в программу и загрузить интересующие данные.

Стоит отметить, что Tribler функционирует на основе технологии, принцип действия которой похож на работу анонимной сети Tor, что позволяет пользователям при обмене информации оставаться инкогнито: все данные передаются через несколько точек доступа.

Для удобства прямо в программу встроен медиапроигрыватель, таким образом можно начать просмотр/прослушивание файла прямо во время загрузки, не дожидаясь окончательного скачивания.

Основные характеристики программы: