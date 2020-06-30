Tribler для Windows

Tribler 7.5.1

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Описание Tribler 7.5.1Описание   Скачать Tribler 7.5.1СКАЧАТЬ (106,54 Мб) Скриншоты Tribler 7.5.1Скриншоты (4)   Статистика Tribler 7.5.1Статистика   Отзывы о Tribler 7.5.1Отзывы (2)  
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3.60 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 3.60 из 5
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Tribler - своеобразный торрент-клиент, позволяющий безопасно скачивать файлы у других пользователей сервиса с использованием функции "peer-to-peer". Теперь чтобы скачать нужный торрент, нет необходимости регистрироваться на каких-то трекерах, поддерживать соотношение приема/отдачи и т.д. - достаточно ввести название нужного файла, и если он есть у другого пользователя сети, то вы сможете скачать его без лишних действий.

А если на вашем ПК имеется уже готовый файл расширения .torrent, то его также можно "подтянуть" в программу и загрузить интересующие данные.

Стоит отметить, что Tribler функционирует на основе технологии, принцип действия которой похож на работу анонимной сети Tor, что позволяет пользователям при обмене информации оставаться инкогнито: все данные передаются через несколько точек доступа.

Для удобства прямо в программу встроен медиапроигрыватель, таким образом можно начать просмотр/прослушивание файла прямо во время загрузки, не дожидаясь окончательного скачивания.

Основные характеристики программы:

  • скачивание файлов по технологии "peer-to-peer",
  • быстрый поиск информации по ключевому слову,
  • ползунковый фильтр размера файла,
  • поддержка загрузки стандартных torrent-файлов,
  • полная анонимность работы с программой,
  • возможность начала просмотра медиаконтента до момента полной загрузки,
  • ведение списка избранных источников и др.
Tribler
Tribler
Tribler
Tribler
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)254 / 1 588
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТоррент клиенты, файловый обмен
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Отзывы о программе Tribler

Руслан про Tribler 7.0.0 [24-09-2018]

Супер прога
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Alemox про Tribler 7.0.0 [07-02-2018]

Я очень редко что-то качаю из интернета, но в закладки поставлю, вдруг хорошая штука.
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