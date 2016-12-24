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Twitter для Android

Twitter 6.27.1 для Android

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Описание Twitter 6.27.1 для AndroidОписание   Скачать Twitter 6.27.1 для AndroidСКАЧАТЬ (29,91 Мб) Скриншоты Twitter 6.27.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Twitter 6.27.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Twitter 6.27.1 для AndroidОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
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Twitter – мобильный официальный клиент одного из самых популярных сервисов для обмена короткими текстовыми сообщениями (твитами). Присутствует возможность прикреплять к сообщениям изображения, видео и ссылки на другие интернет-ресурсы, просматривать профили других пользователей, читать их твиты и публиковать их в своей ленте. Что бы объединить сообщения разных пользователей, используются хэштеги. У твитов существует ограничение в 140 символов.

Подписывайтесь не только на своих знакомых, но и на звезд шоу-бизнеса, ведущие мировые СМИ, популярных блогеров и политиков. Узнавайте самые последние новости из первых рук и будьте в курсе происходящего по всему миру. 

Что нового в Twitter 6.27.1 для Android?
  • Некоторые улучшения.
Скриншоты Twitter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 696
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети

Отзывы о программе Twitter

Admin

Отзывов о программе Twitter 6.27.1 для Android пока нет, можете добавить...

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