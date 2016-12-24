Twitter – мобильный официальный клиент одного из самых популярных сервисов для обмена короткими текстовыми сообщениями (твитами). Присутствует возможность прикреплять к сообщениям изображения, видео и ссылки на другие интернет-ресурсы, просматривать профили других пользователей, читать их твиты и публиковать их в своей ленте. Что бы объединить сообщения разных пользователей, используются хэштеги. У твитов существует ограничение в 140 символов.

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