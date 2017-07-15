360 Total Security Essential для Windows

360 Total Security Essential 8.8.0.1042

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Описание 360 Total Security Essential 8.8.0.1042Описание   Скачать 360 Total Security Essential 8.8.0.1042СКАЧАТЬ (235,48 Мб) Скриншоты 360 Total Security Essential 8.8.0.1042Скриншоты (12)   Статистика 360 Total Security Essential 8.8.0.1042Статистика   Отзывы о 360 Total Security Essential 8.8.0.1042Отзывы (12)  
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4.69 из 5, всего оценок - 80
  • Рейтинг программы - 4.69 из 5
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360 Total Security Essential (ранее 360 Internet Security) - абсолютно бесплатная и удобная комплексная антивирусная программа с полноценной защитой пользователя от всевозможных угроз в режиме реального времени. Этот антивирус работает на основе 3 движков - Bitdefender, QVM II и 360 Cloud. Объединяя наилучшие возможности каждого из указанных движков, этот антивирус обеспечивает потрясающие результаты в защите пользователя от разного рода угроз, предлагая активную защиту, защиту от вредоносных сайтов и файлов при попытке загрузки, а также опцию антикейлоггера.

Bitdefender известен одним из самых эффективных механизмов обнаружения, QVM II защищает от самых новейших угроз, а облачный 360 Cloud поддерживает актуальную защиту благодаря облачной технологии.

С помощью 360 Total Security Essential посещение сайтов в Интернете станет максимально безопасным, а защита конфиденциальных данных окажется под надежным замком. Это приложение не позволит атаковать фишинговым сайтам, заблокирует загрузку вредоносного контента, прекратит действие кейлоггеров и программ доступа к веб-камерам.

Интерфейс приложения разработан для максимального удобства пользования функционалом антивируса. Стартовая страница представляет собой 3 закладки: быстрое сканирование, глубокое сканирование и выборочное сканирование (в т.ч. USB, DVD, сетевые ресурсы и др.). Для более продвинутых пользователей есть расширенные настройки, где можно указать дополнительные параметры работы с антивирусом, такие как, обновление баз, загрузка вместе с системой, расписание проверок, белый список и многое другое. Доступно несколько цветовых тем оформления приложения для максимальной адаптации "под себя". Нельзя не отметить полезную функцию очистки, где программа предложит удалить следы деятельности в системе, Интернете, Microsoft Office.

Основные возможности:

  • Защита при загрузке файлов,
  • Безопасная интернет-коммерция,
  • Защита от мошеннических URL-ссылкок.
  • Защита конфиденциальных данных благодаря функции антикейлоггера и блокировки перехвата веб-камеры,
  • Встроенная песочница для для запуска подозрительных элементов.
Что нового в 360 Total Security Essential 8.8.0.1042?
  • Защита интернет-приложений для WebExtensions в FireFox
  • Исправлены ошибки
Скриншоты 360 Total Security Essential:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)1 / 13 163
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
 Программа 360 Total Security Essential отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе 360 Total Security Essential

Николай про 360 Total Security Essential 8.2.0.1031 [01-04-2016]

Отличный антивирус! До этого я пользовался тяжёлыми,такими
как Avira и AVG,но этот по моему лучший из всех бесплатных!
Рекомендую всем,он не хуже многих платных.
24 | | Ответить

Борменталь про 360 Internet Security 5.0.0.5104 [23-03-2015]

Пока работает как АК-47 - чётко и безотказно. Действительно один из лидеров среди бесплатных. Эта версия развивается параллельно с 360 Total Securuty, но там целый комбайн со спорными функциями, а здесь просто очень хороший антивирус. Кто знаком с английским языком на уровне Yes и No, проблем с ним не будет.
17 | | Ответить

муся в ответ Борменталь про 360 Total Security Essential 8.2.0.1031 [04-04-2016]

какой английский язык)))) там на русском! Т9,блин.
2 | | Ответить

Munhen про 360 Internet Security 4.9.0.4902 [20-01-2015]

Разработчики не прекратили данную версию продукта.вышла новая версия 5.0.0.5104
2 | 1 | Ответить

fred про 360 Internet Security 4.9.0.4902 [17-01-2015]

обновился до 5.0.0.5104 версии! китаицы не собираются прекращать поддержку антивируса!
3 | | Ответить

Алексей про 360 Internet Security 4.9.0.4902 [24-12-2014]

360 Internet Security больше не будет получать программные обновления. Разработчики Qihoo рекомендует переходить на антивирус 360 Total Security, который теперь будет основным продуктом.Также тех поддержка написала что обновления баз сигнатур будут только до нового года (2015)
3 | 8 | Ответить

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