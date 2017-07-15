360 Total Security Essential (ранее 360 Internet Security) - абсолютно бесплатная и удобная комплексная антивирусная программа с полноценной защитой пользователя от всевозможных угроз в режиме реального времени. Этот антивирус работает на основе 3 движков - Bitdefender, QVM II и 360 Cloud. Объединяя наилучшие возможности каждого из указанных движков, этот антивирус обеспечивает потрясающие результаты в защите пользователя от разного рода угроз, предлагая активную защиту, защиту от вредоносных сайтов и файлов при попытке загрузки, а также опцию антикейлоггера.

Bitdefender известен одним из самых эффективных механизмов обнаружения, QVM II защищает от самых новейших угроз, а облачный 360 Cloud поддерживает актуальную защиту благодаря облачной технологии.

С помощью 360 Total Security Essential посещение сайтов в Интернете станет максимально безопасным, а защита конфиденциальных данных окажется под надежным замком. Это приложение не позволит атаковать фишинговым сайтам, заблокирует загрузку вредоносного контента, прекратит действие кейлоггеров и программ доступа к веб-камерам.

Интерфейс приложения разработан для максимального удобства пользования функционалом антивируса. Стартовая страница представляет собой 3 закладки: быстрое сканирование, глубокое сканирование и выборочное сканирование (в т.ч. USB, DVD, сетевые ресурсы и др.). Для более продвинутых пользователей есть расширенные настройки, где можно указать дополнительные параметры работы с антивирусом, такие как, обновление баз, загрузка вместе с системой, расписание проверок, белый список и многое другое. Доступно несколько цветовых тем оформления приложения для максимальной адаптации "под себя". Нельзя не отметить полезную функцию очистки, где программа предложит удалить следы деятельности в системе, Интернете, Microsoft Office.

Основные возможности: