RadioLogger для Windows

RadioLogger 3.3.1

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Описание RadioLogger 3.3.1Описание   Скачать RadioLogger 3.3.1СКАЧАТЬ (8,84 Мб) Скриншоты RadioLogger 3.3.1Скриншоты (3)   Статистика RadioLogger 3.3.1Статистика   Отзывы о RadioLogger 3.3.1Отзывы (0)  
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2.83 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 2.83 из 5
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RadioLogger - инструмент для записи эфирного потокового вещания любой радиостанции на жесткий диск компьютера. Такое архивирование может пригодиться, к примеру, в качестве доказательства в спорах с рекламодателем при возникновении различных разногласий по поводу выхода рекламных блоков, каких-либо передач, а также при различного рода проверках. В целом, эта программа может применяться для записи любого аудиопотока, включая также и звук с микрофона.

Основные возможности программы:

  • автоматическое начало и остановка записи по заданному расписанию, благодаря удобному планировщику;
  • кодирование возможно в форматы mp3, ogg и др.;
  • низкая ресурсоемкость;
  • архивирование записанных эфиров;
  • автоматическое удаление старых записей
  • возможность записи из различных источников, в т.ч. и микрофона.
Скриншоты RadioLogger:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: 1500 руб.)
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 075
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись звука, голоса - Радио, TV плееры
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Отзывы о программе RadioLogger

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