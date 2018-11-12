AV Voice Changer Diamond 9.5.21
AV Voice Changer Diamond - приложение, которое изменит ваш голос и позволит заговорить по-другому. Хотите удивить друзей или произвести впечатление при общении
Dictaphone 1.0.6.128
Dictaphone - удобная в использовании программа, с помощью которой можно легко записывать аудио с любого источника (встроенные и внешние микрофоны, стерео микшеры и
GoldWave 6.35
GoldWave - отличный аудиоредактор, позволяющий обрабатывать и редактировать все наиболее популярные форматы файлов (WAV, MP3, OGG, AIF, AFC и др.). Присутствуют
MorphVOX Junior 2.9
MorphVOX Junior - приложение с помощью которого можно до неузнаваемости изменить свой голос и воспользоваться полученным результатом в любом сервисе голосового
Free Sound Recorder 10.8.8
Free Sound Recorder - простая в использовании программа, которая позволяет захватывать и записывать звуки с любого доступного источника, и затем сохранить результат
Voxal Voice Changer 1.38
Voxal Voice Changer - программа с помощью которой можно изменять голос, что достигается благодаря применению различных эффектов (например изменение высоты тона,