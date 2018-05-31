AusLogics BoostSpeed для Windows

AusLogics BoostSpeed 10.0.10.1

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Описание AusLogics BoostSpeed 10.0.10.1Описание   Скачать AusLogics BoostSpeed 10.0.10.1СКАЧАТЬ (19,91 Мб) Скриншоты AusLogics BoostSpeed 10.0.10.1Скриншоты (10)   Статистика AusLogics BoostSpeed 10.0.10.1Статистика   Отзывы о AusLogics BoostSpeed 10.0.10.1Отзывы (268)  
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4.50 из 5, всего оценок - 747
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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AusLogics BoostSpeed это идеальное решение проблемы оптимизации Вашего компьютера и мощное средство по настройке Вашей системы самым оптимальным способом, очистке Вашего реестра и диска, а также оптимизации Ваших программ.

Это программа, которая позволит Вам быстро и качественно произвести настройку Вашей системы на максимальную производительность. Встроенный System Adviser проверит настройки Вашей системы с помощью 50 различных тестов и предложит Вам рекомендации по каждому тесту.

Программа в реальном времени проверяет Вашу систему и если находит, что какой-то из параметров можно оптимизировать, то обязательно проинформирует Вас.

Программа позволяет:

  • ускорить Интернет соединение с помощью Internet Optimization Wizard;
  • существенно ускорить загрузку страниц за счет DNS-кэширования;
  • настроить Internet Explorer, Mozilla, Opera на максимальное быстродействие;
  • активировать функцию Banner Killer, который блокирует загрузку рекламы;
  • оптимизировать Windows за счет ряда настроек ядра, файловой системы и сервисов;
  • очистить реестр и жесткий диск от ненужной информации;
  • оптимизировать внешний вид Windows для максимального быстродействия;
  • ускорить загрузку Windows с помощью редактора автозагрузки и дополнительных настроек;
  • комплексно оптимизировать работу Microsoft Office, Internet Explorer, Mozilla, Opera;
  • существенно ускорить работу Microsoft Outlook Express, ICQ, MSN Messenger, The Bat!;
  • оптимизировать некоторые компоненты Windows, а именно Windows Media Player и DirectX;
  • просто управлять установленными программами с помощью Мастера Деинсталляции;
  • оптимизировать работу памяти Вашего компьютера с помощью мощной функции оптимизации;
  • комплексно проверить оптимизацию Вашей системы с помощью System Adviser.
Скриншоты AusLogics BoostSpeed:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: 1350 руб.)
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)21 / 454 604
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе AusLogics BoostSpeed

Саня про AusLogics BoostSpeed 10.0.5.0 [06-03-2018]

пользуюсь 5 версией уже лет 7 или 8. Удивлен критическим комментам. у меня винда установлена 2013 году и все еще работает. раз в неделю чищу комп и раз месяц дефрагмент аа ускоритель инета тоже реально ускоряет инет
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Дормидонт про AusLogics BoostSpeed 10.0.4.0 [07-02-2018]

Никому не советую ставить эту убийцу винды!Сейчас объясню почему.Вся шушера,кто гавкает восторженные оды этому дерьму,это,или полнейшие кретины не понимающие,что они бекают,или помойные рекламщики,или работники сервисных центров и частники по ремонту компов,и не более того!Я сам работал в центре по ремонту и знаю,что говорю!С помощью этого и подобного говна,которое я втюхивал лохам,у меня был довольно приличный заработок только на установке-переустановке винды!Допустим позвонил лох в центр и вызвал меня на дом.Я приехал,почистил ему ноут за 1500,+ капля термопасты=300 р х на три,+ переустановка винды и я доволен.А чтобы быть и далее довольным,я настоятельно советую лоху поставить на его ноут абсолютно бесплатно этот понос-оптимизатор,чтобы его ноут "летал".Лох на радостях дает добро и через некоторое время звонит мне снова и жалобно блеет,что винда слетела.... У меня HP G62 B20ER.Я его немножко апгрейдил и он работает уже много лет без каких-либо поломок.Все потому,что я никогда не пользовался подобным поносом-чистильщиком-оптимизатором,никогда!Такие вот дела.
4 | 36 | Ответить

SVS про AusLogics BoostSpeed 10.0.0.0 [25-12-2017]

Пользуюсь давно, еще с ХР. Считаю лучшей в своем роде. Сейчас пользуюсь версией 10.0.0.0. на Win10, переходить на другие не думаю.
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mirkli про AusLogics BoostSpeed 10.0.0.0 [24-12-2017]

privazer лучше чистит намного и ни чего лишнего не удаляет и не отключает.
1 | | Ответить

юрий про AusLogics BoostSpeed 9.2.0.0 [02-10-2017]

программа просто огонь реально работает пользуюсь давно в ней есть маленьки проги для упрощения работы пк все просто и доступно
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