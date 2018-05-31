AusLogics BoostSpeed это идеальное решение проблемы оптимизации Вашего компьютера и мощное средство по настройке Вашей системы самым оптимальным способом, очистке Вашего реестра и диска, а также оптимизации Ваших программ.
Это программа, которая позволит Вам быстро и качественно произвести настройку Вашей системы на максимальную производительность. Встроенный System Adviser проверит настройки Вашей системы с помощью 50 различных тестов и предложит Вам рекомендации по каждому тесту.
Программа в реальном времени проверяет Вашу систему и если находит, что какой-то из параметров можно оптимизировать, то обязательно проинформирует Вас.
Программа позволяет:
ускорить Интернет соединение с помощью Internet Optimization Wizard;
существенно ускорить загрузку страниц за счет DNS-кэширования;
настроить Internet Explorer, Mozilla, Opera на максимальное быстродействие;
активировать функцию Banner Killer, который блокирует загрузку рекламы;
оптимизировать Windows за счет ряда настроек ядра, файловой системы и сервисов;
очистить реестр и жесткий диск от ненужной информации;
оптимизировать внешний вид Windows для максимального быстродействия;
ускорить загрузку Windows с помощью редактора автозагрузки и дополнительных настроек;
комплексно оптимизировать работу Microsoft Office, Internet Explorer, Mozilla, Opera;
существенно ускорить работу Microsoft Outlook Express, ICQ, MSN Messenger, The Bat!;
оптимизировать некоторые компоненты Windows, а именно Windows Media Player и DirectX;
просто управлять установленными программами с помощью Мастера Деинсталляции;
оптимизировать работу памяти Вашего компьютера с помощью мощной функции оптимизации;
комплексно проверить оптимизацию Вашей системы с помощью System Adviser.
ParkControl - простенькая бесплатная утилита, которая позволяет настраивать отдельные параметры центрального процессора для наилучшей производительности вашего
Отзывы о программе AusLogics BoostSpeed
Саня про AusLogics BoostSpeed 10.0.5.0 [06-03-2018]
пользуюсь 5 версией уже лет 7 или 8. Удивлен критическим комментам. у меня винда установлена 2013 году и все еще работает. раз в неделю чищу комп и раз месяц дефрагмент аа ускоритель инета тоже реально ускоряет инет | | Ответить
Дормидонт про AusLogics BoostSpeed 10.0.4.0 [07-02-2018]
Никому не советую ставить эту убийцу винды!Сейчас объясню почему.Вся шушера,кто гавкает восторженные оды этому дерьму,это,или полнейшие кретины не понимающие,что они бекают,или помойные рекламщики,или работники сервисных центров и частники по ремонту компов,и не более того!Я сам работал в центре по ремонту и знаю,что говорю!С помощью этого и подобного говна,которое я втюхивал лохам,у меня был довольно приличный заработок только на установке-переустановке винды!Допустим позвонил лох в центр и вызвал меня на дом.Я приехал,почистил ему ноут за 1500,+ капля термопасты=300 р х на три,+ переустановка винды и я доволен.А чтобы быть и далее довольным,я настоятельно советую лоху поставить на его ноут абсолютно бесплатно этот понос-оптимизатор,чтобы его ноут "летал".Лох на радостях дает добро и через некоторое время звонит мне снова и жалобно блеет,что винда слетела.... У меня HP G62 B20ER.Я его немножко апгрейдил и он работает уже много лет без каких-либо поломок.Все потому,что я никогда не пользовался подобным поносом-чистильщиком-оптимизатором,никогда!Такие вот дела. 4 | 36 | Ответить
SVS про AusLogics BoostSpeed 10.0.0.0 [25-12-2017]
Пользуюсь давно, еще с ХР. Считаю лучшей в своем роде. Сейчас пользуюсь версией 10.0.0.0. на Win10, переходить на другие не думаю. 1 | | Ответить
mirkli про AusLogics BoostSpeed 10.0.0.0 [24-12-2017]
privazer лучше чистит намного и ни чего лишнего не удаляет и не отключает. 1 | | Ответить
юрий про AusLogics BoostSpeed 9.2.0.0 [02-10-2017]
программа просто огонь реально работает пользуюсь давно в ней есть маленьки проги для упрощения работы пк все просто и доступно 2 | | Ответить