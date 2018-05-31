AusLogics BoostSpeed это идеальное решение проблемы оптимизации Вашего компьютера и мощное средство по настройке Вашей системы самым оптимальным способом, очистке Вашего реестра и диска, а также оптимизации Ваших программ.

Это программа, которая позволит Вам быстро и качественно произвести настройку Вашей системы на максимальную производительность. Встроенный System Adviser проверит настройки Вашей системы с помощью 50 различных тестов и предложит Вам рекомендации по каждому тесту.

Программа в реальном времени проверяет Вашу систему и если находит, что какой-то из параметров можно оптимизировать, то обязательно проинформирует Вас.



Программа позволяет: