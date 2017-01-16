GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг) 4.13.02 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 661 Кб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (4) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг) - бесплатная программа, которая является неотъемлемой частью программно-аппаратного комплекса GPS мониторинга - GPSM, и предназначена для передачи географических координат Android-устройства на сервер хранения и обработки информации. А также для наблюдения, в режиме online, за другими трекерами, входящими в Сообщество. Основные возможности программы приложения: Определение координат по GPS или GSM.

Передача маршрутных точек на сервер хранения и обработки информации.

Гибкая настройка частоты передачи точек.

Визуализация текущего местоположения на различных картах.

Вызуализация на карте местоположения трекеров, входящих в Сообщество.

Автозапуск модуля передачи точек после перезагрузки устройства

Работа модуля передачи точек в фоновом режиме

Криптованный протокол передачи данных Что нового в GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг) 4.13.02 для Android?

Отслеживание геозон наблюдаемых трекеров

Улучшена работа сервисов передачи точек и получения геоинформации

Возможность добавления трекеров сообщества с указанеим его пароля. Скриншоты GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг): Статус программы Бесплатная Операционка Android 1.x, 2.x, 3.x, 4.x Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 3 388 Разработчик Eduard Zozulya Последнее обновление 16.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы GPS Отзывы о программе GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг) Эдуард Новая версия программы ver 2.03.02 (27.06.2014)



* Отключаю алгоритм ликвидации звезд при выключенном GPS

* БАГ: На карте, при рисовании жёлтого следа(это след от последней переданной на сервер точки до текущего местоположения) при включенном GPS пропускаю случайно-проскакиваемые GSM точки

* Событие отключения от интернет

* Передаю внеочередные точки при возникновении событий "соединения/отключения интернет", "подключения/отключения зарядного/usb устройства"

* Прогресбар для длительных операций (в Сообществах и в Настройках)

| | Ответить Эдуард ver 2.03.01 (20.06.2014)



* Автопереключение в стандартный режим, из десятиминутного или часового, при подключении к внешнему источнику питания.

* Событие подключения/отключения зарядного/usb устройства

* В десятиминутном/часовом режимах с опцией "До Получния", возможен вариант, при котором для плохого GPS сигнала точку вообще не возможно будет получить. А передать что-то надо.

На последней интервальной десятине (10-ая минута для десятиминутного, 55-ая минута для часового) включаю определение по GSM.

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| | Ответить Эдуард Новая версия программы ver 2.02.00



* Устранил избыточное чтение базы данных при просчёте количества точек в кеше

* Аудио прослушивание трекеров Сообщества

* БАГ: при получении от сервера битого пакета о подтверждении получения маршрутной точки падал маханизм приема UDP пакетов.

Это выражалось в постоянном увеличении точек в кеше, хотя на трек это не влияло ибо точки сервером принимались

* На некоторых планшетах, в полноэкранном режиме карты, скрывается экранная панель "аппаратных" клавиш Back, Home, ... что приводит к невозможности выхода из окна карты.

Добавил кнопку Back в список трекеров (нижняя левая кнопка со стрелкой в окне карты)

| | Ответить Эдуард Новая версия ver 2.01.01 (29.05.2014)



Убрал из настроек чекер "Не засыпать" незасыпание реализовано иным способом чем раньше и отключать его нет ни смысла ни надобности

Установил динамический таймаут на прием UDP пакетов при отсутствии сети таймаут увеличиваю (для экономии батареи)

В десятиминутном и часовом режимах пропускаю первые точки - они с низкой точностью

БАГ: ошибка программы при удалении значений с полей формы "НАСТРОЙКИ"

Встроен алгоритм ликвидации звезд (блуждание координат при статическом положении устройства).

Алгоритм активируется только при нулевой скорости, полученной от GPS приемника.

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