GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг) - бесплатная программа, которая является неотъемлемой частью программно-аппаратного комплекса GPS мониторинга - GPSM, и предназначена для передачи географических координат Android-устройства на сервер хранения и обработки информации. А также для наблюдения, в режиме online, за другими трекерами, входящими в Сообщество.
Основные возможности программы приложения:
Определение координат по GPS или GSM.
Передача маршрутных точек на сервер хранения и обработки информации.
Гибкая настройка частоты передачи точек.
Визуализация текущего местоположения на различных картах.
Вызуализация на карте местоположения трекеров, входящих в Сообщество.
Автозапуск модуля передачи точек после перезагрузки устройства
Работа модуля передачи точек в фоновом режиме
Криптованный протокол передачи данных
Что нового в GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг) 4.13.02 для Android?
Отслеживание геозон наблюдаемых трекеров
Улучшена работа сервисов передачи точек и получения геоинформации
Возможность добавления трекеров сообщества с указанеим его пароля.
Отзывы о программе GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг)
Эдуард про GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг) 2.03.01 для Android [27-06-2014]
Новая версия программы ver 2.03.02 (27.06.2014)
* Отключаю алгоритм ликвидации звезд при выключенном GPS
* БАГ: На карте, при рисовании жёлтого следа(это след от последней переданной на сервер точки до текущего местоположения) при включенном GPS пропускаю случайно-проскакиваемые GSM точки
* Событие отключения от интернет
* Передаю внеочередные точки при возникновении событий "соединения/отключения интернет", "подключения/отключения зарядного/usb устройства"
* Прогресбар для длительных операций (в Сообществах и в Настройках) | | Ответить
Эдуард про GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг) 2.03.00 для Android [20-06-2014]
ver 2.03.01 (20.06.2014)
* Автопереключение в стандартный режим, из десятиминутного или часового, при подключении к внешнему источнику питания.
* Событие подключения/отключения зарядного/usb устройства
* В десятиминутном/часовом режимах с опцией "До Получния", возможен вариант, при котором для плохого GPS сигнала точку вообще не возможно будет получить. А передать что-то надо.
На последней интервальной десятине (10-ая минута для десятиминутного, 55-ая минута для часового) включаю определение по GSM.
[/list] | | Ответить
Эдуард про GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг) 2.00.02 для Android [07-06-2014]
Новая версия программы ver 2.02.00
* Устранил избыточное чтение базы данных при просчёте количества точек в кеше
* Аудио прослушивание трекеров Сообщества
* БАГ: при получении от сервера битого пакета о подтверждении получения маршрутной точки падал маханизм приема UDP пакетов.
Это выражалось в постоянном увеличении точек в кеше, хотя на трек это не влияло ибо точки сервером принимались
* На некоторых планшетах, в полноэкранном режиме карты, скрывается экранная панель "аппаратных" клавиш Back, Home, ... что приводит к невозможности выхода из окна карты.
Добавил кнопку Back в список трекеров (нижняя левая кнопка со стрелкой в окне карты) | | Ответить
Эдуард про GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг) 2.00.02 для Android [30-05-2014]
Новая версия ver 2.01.01 (29.05.2014)
Убрал из настроек чекер "Не засыпать" незасыпание реализовано иным способом чем раньше и отключать его нет ни смысла ни надобности
Установил динамический таймаут на прием UDP пакетов при отсутствии сети таймаут увеличиваю (для экономии батареи)
В десятиминутном и часовом режимах пропускаю первые точки - они с низкой точностью
БАГ: ошибка программы при удалении значений с полей формы "НАСТРОЙКИ"
Встроен алгоритм ликвидации звезд (блуждание координат при статическом положении устройства).
Алгоритм активируется только при нулевой скорости, полученной от GPS приемника. | | Ответить