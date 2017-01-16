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GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг) для Android

GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг) 4.13.02 для Android

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Описание GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг) 4.13.02 для AndroidОписание   Скачать GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг) 4.13.02 для AndroidСКАЧАТЬ (661 Кб) Скриншоты GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг) 4.13.02 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг) 4.13.02 для AndroidСтатистика   Отзывы о GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг) 4.13.02 для AndroidОтзывы (4)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг) - бесплатная программа, которая является неотъемлемой частью программно-аппаратного комплекса GPS мониторинга - GPSM, и предназначена для передачи географических координат Android-устройства на сервер хранения и обработки информации. А также для наблюдения, в режиме online, за другими трекерами, входящими в Сообщество.

Основные возможности программы приложения:

  • Определение координат по GPS или GSM.
  • Передача маршрутных точек на сервер хранения и обработки информации.
  • Гибкая настройка частоты передачи точек.
  • Визуализация текущего местоположения на различных картах.
  • Вызуализация на карте местоположения трекеров, входящих в Сообщество.
  • Автозапуск модуля передачи точек после перезагрузки устройства
  • Работа модуля передачи точек в фоновом режиме
  • Криптованный протокол передачи данных
Что нового в GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг) 4.13.02 для Android?
  • Отслеживание геозон наблюдаемых трекеров
  • Улучшена работа сервисов передачи точек и получения геоинформации
  • Возможность добавления трекеров сообщества с указанеим его пароля.
Скриншоты GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг):

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 1.x, 2.x, 3.x, 4.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 388
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS

Отзывы о программе GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг)

Эдуард про GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг) 2.03.01 для Android [27-06-2014]

Новая версия программы ver 2.03.02 (27.06.2014)

* Отключаю алгоритм ликвидации звезд при выключенном GPS
* БАГ: На карте, при рисовании жёлтого следа(это след от последней переданной на сервер точки до текущего местоположения) при включенном GPS пропускаю случайно-проскакиваемые GSM точки
* Событие отключения от интернет
* Передаю внеочередные точки при возникновении событий "соединения/отключения интернет", "подключения/отключения зарядного/usb устройства"
* Прогресбар для длительных операций (в Сообществах и в Настройках)
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Эдуард про GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг) 2.03.00 для Android [20-06-2014]

ver 2.03.01 (20.06.2014)

* Автопереключение в стандартный режим, из десятиминутного или часового, при подключении к внешнему источнику питания.
* Событие подключения/отключения зарядного/usb устройства
* В десятиминутном/часовом режимах с опцией "До Получния", возможен вариант, при котором для плохого GPS сигнала точку вообще не возможно будет получить. А передать что-то надо.
На последней интервальной десятине (10-ая минута для десятиминутного, 55-ая минута для часового) включаю определение по GSM.
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Эдуард про GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг) 2.00.02 для Android [07-06-2014]

Новая версия программы ver 2.02.00

* Устранил избыточное чтение базы данных при просчёте количества точек в кеше
* Аудио прослушивание трекеров Сообщества
* БАГ: при получении от сервера битого пакета о подтверждении получения маршрутной точки падал маханизм приема UDP пакетов.
Это выражалось в постоянном увеличении точек в кеше, хотя на трек это не влияло ибо точки сервером принимались
* На некоторых планшетах, в полноэкранном режиме карты, скрывается экранная панель "аппаратных" клавиш Back, Home, ... что приводит к невозможности выхода из окна карты.
Добавил кнопку Back в список трекеров (нижняя левая кнопка со стрелкой в окне карты)
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Эдуард про GPSMTA (GPS трекер/GPS мониторинг) 2.00.02 для Android [30-05-2014]

Новая версия ver 2.01.01 (29.05.2014)

Убрал из настроек чекер "Не засыпать" незасыпание реализовано иным способом чем раньше и отключать его нет ни смысла ни надобности
Установил динамический таймаут на прием UDP пакетов при отсутствии сети таймаут увеличиваю (для экономии батареи)
В десятиминутном и часовом режимах пропускаю первые точки - они с низкой точностью
БАГ: ошибка программы при удалении значений с полей формы "НАСТРОЙКИ"
Встроен алгоритм ликвидации звезд (блуждание координат при статическом положении устройства).
Алгоритм активируется только при нулевой скорости, полученной от GPS приемника.
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