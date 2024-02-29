Gaia GPS- это приложение для планирования путешествий и исследований мира на вашем телефоне, планшете или компьютере. Это одно из лучших приложений с картами для активного отдыха на открытом воздухе.

Основные возможности приложения Gaia GPS:

Просмотр карт онлайн на сайте Gaia GPS.

Загрузка топографических, дорожных и аэронавигационных карт всего мира.

Использование уникальных векторных топографических карт в реальном времени.

Безлимитные загрузки для оффлайн использования без дополнительной платы.

Используйте Gaia на всех ваших устройствах - на телефоне, планшете и онлайн на сайте Gaia GPS.

Синхронизируйте пройденные маршруты, фотографии, карты и точки маршрутов на всех ваших устройствах.

Делитесь своими маршрутами и фотографиями через электронную почту, Facebook, Twitter, SMS и другие способы.

Создавайте резервные копии без лишних усилий.

Записывайте свои маршруты, точки маршрутов и снимайте фотографии с геотегами.

Импортируйте и экспортируйте файлы GPX/KML.

Настройте все параметры Gaia, включая единицы измерения, типы координат и многое другое.

Gaia GPS поможет вам исследовать мир, сохраняя ваши приключения и делая их доступными на всех ваших устройствах.