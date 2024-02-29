Gaia GPS для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2024.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TrailBehind Inc.
|Категории:
|Карты - GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|218,71 Мб
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Gaia GPS- это приложение для планирования путешествий и исследований мира на вашем телефоне, планшете или компьютере. Это одно из лучших приложений с картами для активного отдыха на открытом воздухе.
Основные возможности приложения Gaia GPS:
- Просмотр карт онлайн на сайте Gaia GPS.
- Загрузка топографических, дорожных и аэронавигационных карт всего мира.
- Использование уникальных векторных топографических карт в реальном времени.
- Безлимитные загрузки для оффлайн использования без дополнительной платы.
- Используйте Gaia на всех ваших устройствах - на телефоне, планшете и онлайн на сайте Gaia GPS.
- Синхронизируйте пройденные маршруты, фотографии, карты и точки маршрутов на всех ваших устройствах.
- Делитесь своими маршрутами и фотографиями через электронную почту, Facebook, Twitter, SMS и другие способы.
- Создавайте резервные копии без лишних усилий.
- Записывайте свои маршруты, точки маршрутов и снимайте фотографии с геотегами.
- Импортируйте и экспортируйте файлы GPX/KML.
- Настройте все параметры Gaia, включая единицы измерения, типы координат и многое другое.
Gaia GPS поможет вам исследовать мир, сохраняя ваши приключения и делая их доступными на всех ваших устройствах.
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Admin
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