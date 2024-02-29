Gaia GPS для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2024.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Карты - GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:218,71 Мб
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Gaia GPS- это приложение для планирования путешествий и исследований мира на вашем телефоне, планшете или компьютере. Это одно из лучших приложений с картами для активного отдыха на открытом воздухе.

Основные возможности приложения Gaia GPS:

  • Просмотр карт онлайн на сайте Gaia GPS.
  • Загрузка топографических, дорожных и аэронавигационных карт всего мира.
  • Использование уникальных векторных топографических карт в реальном времени.
  • Безлимитные загрузки для оффлайн использования без дополнительной платы.
  • Используйте Gaia на всех ваших устройствах - на телефоне, планшете и онлайн на сайте Gaia GPS.
  • Синхронизируйте пройденные маршруты, фотографии, карты и точки маршрутов на всех ваших устройствах.
  • Делитесь своими маршрутами и фотографиями через электронную почту, Facebook, Twitter, SMS и другие способы.
  • Создавайте резервные копии без лишних усилий.
  • Записывайте свои маршруты, точки маршрутов и снимайте фотографии с геотегами.
  • Импортируйте и экспортируйте файлы GPX/KML.
  • Настройте все параметры Gaia, включая единицы измерения, типы координат и многое другое.

Gaia GPS поможет вам исследовать мир, сохраняя ваши приключения и делая их доступными на всех ваших устройствах.

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