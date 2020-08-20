GPS трекер для Android

GPS трекер 4.0.2.1750 для Android

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Описание GPS трекер 4.0.2.1750 для AndroidОписание   Скачать GPS трекер 4.0.2.1750 для AndroidСКАЧАТЬ (12,29 Мб) Скриншоты GPS трекер 4.0.2.1750 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика GPS трекер 4.0.2.1750 для AndroidСтатистика   Отзывы о GPS трекер 4.0.2.1750 для AndroidОтзывы (0)  
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GPS трекер - полезное приложение для любителей активных видов спорта, туризма или дальних путешествий, которое представляет собой геотрекер на базе Яндекс.Карт.

Позволяет рассчитать максимальную и среднюю скорость на треке, время и среднюю скорость в движении, минимальную и максимальную высоту на треке, перепад высот, вертикальное расстояние и скорость, набор высоты, а также минимальный, максимальный и средний угол наклона.

Скорость и изменение высоты представлены в виде наглядных и информативных графиков.

Ключевые особенности приложения:

  • запись треков даже при выключенном приложении;
  • длина записываемых треков ограничивается только объемом памяти устройства;
  • возможность проложить обратный путь в незнакомой местности;
  • поделиться маршрутом с друзьями;
  • возможность воспользоваться чужим маршрутом, сохраненным в форматах GPX или KML;
  • возможность отметить и запомнить важные или интересные точки на вашем пути;
  • возможность переключаться между картами Яндекс и Google;
  • статистика по трекам;
  • и многое другое...
GPS трекер
GPS трекер
GPS трекер
GPS трекер
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарты - GPS
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Отзывы о программе GPS трекер

Admin

Отзывов о программе GPS трекер 4.0.2.1750 для Android пока нет, можете добавить...

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