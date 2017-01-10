PCSwift - инструмент для оптимизации аппаратных характеристик системы компьютера. Эта программа буквально в несколько кликов сделает работу компьютера быстрее, исправив возможные ошибки и проблемы конфигурации, а также устранив конфликты оборудования, которые приводили к замедлению функционирования системы.

Таким образом, будет задействована вся возможная производительность ПК и значительно увеличена скорость работы интернета. Это приложение сканирует систему, после чего вносит некоторые изменения в Windows, благодаря которым происходят внутренние преобразования и создается ощущение, что только что установлена.

Так, после применения этого инструмента будут отключены некоторые неиспользуемые анимации, изменится приоритетность задач процессора, улучшится скорость чтения и записи жестких дисков, оптимизируется расход оперативной памяти, увеличится размер буфера для высокоскоростной обработки информации и др. Все это позволит использовать свой ПК на максимуме возможностей как в простой работе, так и играх или серфинге в интернете.

Также хотелось бы отметить, что PCSwift является сочетанием двух продуктов этого же разработчика - PCMedik и Throttle, которые при желании тоже можно использовать.