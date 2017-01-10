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PCSwift для Windows

PCSwift 2.1.9.2017

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Описание PCSwift 2.1.9.2017Описание   Скачать PCSwift 2.1.9.2017СКАЧАТЬ (2,87 Мб) Скриншоты PCSwift 2.1.9.2017Скриншоты (2)   Статистика PCSwift 2.1.9.2017Статистика   Отзывы о PCSwift 2.1.9.2017Отзывы (1)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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PCSwift - инструмент для оптимизации аппаратных характеристик системы компьютера. Эта программа буквально в несколько кликов сделает работу компьютера быстрее, исправив возможные ошибки и проблемы конфигурации, а также устранив конфликты оборудования, которые приводили к замедлению функционирования системы.

Таким образом, будет задействована вся возможная производительность ПК и значительно увеличена скорость работы интернета. Это приложение сканирует систему, после чего вносит некоторые изменения в Windows, благодаря которым происходят внутренние преобразования и создается ощущение, что только что установлена.

Так, после применения этого инструмента будут отключены некоторые неиспользуемые анимации, изменится приоритетность задач процессора, улучшится скорость чтения и записи жестких дисков, оптимизируется расход оперативной памяти, увеличится размер буфера для высокоскоростной обработки информации и др. Все это позволит использовать свой ПК на максимуме возможностей как в простой работе, так и играх или серфинге в интернете.

Также хотелось бы отметить, что PCSwift является сочетанием двух продуктов этого же разработчика - PCMedik и Throttle, которые при желании тоже можно использовать.

Что нового в PCSwift 2.1.9.2017?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты PCSwift:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $16.99
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 427
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация

Отзывы о программе PCSwift

Ирина про PCSwift 1.3.2.2015 [06-03-2015]

После скачивание и оптимизации у меня нет связии что делать помогиье
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