PCMedik для Windows

PCMedik 8.3.4.2019

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Описание PCMedik 8.3.4.2019Описание   Скачать PCMedik 8.3.4.2019СКАЧАТЬ (3,58 Мб) Скриншоты PCMedik 8.3.4.2019Скриншоты (3)   Статистика PCMedik 8.3.4.2019Статистика   Отзывы о PCMedik 8.3.4.2019Отзывы (29)  
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4.30 из 5, всего оценок - 96
  • Рейтинг программы - 4.30 из 5
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PCMedik - это небольшая программа, предназначенная для настройки параметров и оптимизации работы операционных систем Windows, позволяет уменьшить количество зависаний, "падений" и т.д. Вся работа с программой осуществляется посредством простого интерфейса.

Требуется лишь указать операционную систему (Windows XP, например), производителя процессора (Intel, AMD, другой) и выбрать, что необходимо сделать: "вылечить" или "вылечить и оптимизировать". После применения PCMedik может заметно возрасти скорость работы приложений в среде Windows.

Что нового в PCMedik 8.3.4.2019?
  • Исправлены ошибки.
PCMedik
PCMedik
PCMedik
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $11.99
Ограничение в работе программы28 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 39 166
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе PCMedik

мансур про PCMedik 8.10.12.2015 [14-10-2015]

мне она нужна и срочно уменя комп вроде нормальынй ну игры цепляются и это бесит использовал бесплатную вроде лаги меньше стали как её актевировать дайте ключ или на сайт где есть кто может
2 | 4 | Ответить

Даниэль про PCMedik 7.6.16.2014 [16-06-2014]

Программа хорошо сделана.
Плюсы
Оптимизирует
Ускоряет
Минусы
Английский
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1 | 3 | Ответить

Art Blos про PCMedik 6.12.24.2012 [24-12-2012]

Как бы там ни было, но от этой проги ничего плохого не случалось. И хотя результат её работы очень сложно заметить, но это всё-таки удаётся. И нареканий по поводу её работы у меня нет.
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Ламер :) про PCMedik 6.4.9.2012 [17-04-2012]

Черт поперди, как меня это окошко напугало! то есть это все фуфло?
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CСамаркандский Хакер про PCMedik 6.3.26.2012 [27-03-2012]

Прога - полное Г..но!!! Бесполезная и не нужная. В таких отношениях лучше Tune Up Utilities ничего нет!!!
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