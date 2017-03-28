Anvide Seal Folder 5.30
Anvide Seal Folder (ранее Anvide Lock Folder) - программа для защиты папок от постороннего доступа. Можно заблокировать или разблокировать сразу несколько папок одновременно
TrueCrypt 7.2
TrueCrypt - бесплатная программа, которая предназначена для надежной защиты любой информации путем создания в реальном времени (на лету) виртуальных зашифрованных дисков
Folder Lock 7.6.1
Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет скрывать определенные файлы, папки и диски, шифровать их и устанавливать на них пароль
XSpider 7.8
XSpider - сетевой сканер безопасности. Программное средство сетевого аудита, предназначенное для поиска уязвимостей на серверах и рабочих станциях
VeraCrypt 1.19
VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию
ZenVPN 2.0.5
ZenVPN - бесплатный анонимайзер, который позволяет скрыть реальное местоположение пользователя и шифрует весь Интернет-трафик. Благодаря направлению трафика через зашифрованный тоннель на удаленный сервер, делает невозможным мониторинг активности в сети