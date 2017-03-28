Zer0 для Windows

Zer0 0.14.0.15

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Описание Zer0 0.14.0.15Описание   Скачать Zer0 0.14.0.15СКАЧАТЬ (653 Кб) Скриншоты Zer0 0.14.0.15Скриншоты (2)   Статистика Zer0 0.14.0.15Статистика   Отзывы о Zer0 0.14.0.15Отзывы (0)  
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4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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Zer0 - совсем небольшая утилита, которая поможет удалить с жесткого диска или съемного носителя файлы без последующей возможности их восстановления. Программа работает очень надежно и эффективно, таким образом обеспечивая конфиденциальность данных, которые удалены. Настроек здесь совсем немного, что позволит с легкостью освоить функционал даже новичку. Все что нужно - выбрать файлы для полного удаления (поддерживается возможность drag-and-drop) и нажать на кнопку удаления в меню.

Как указывают сами разработчики приложения, после работы Zer0 удаленные файлы не смогут быть восстановлены никаким способом и никаким сторонним программным обеспечением.

Скриншоты Zer0:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 991
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - Очистка диска

Отзывы о программе Zer0

Admin

Отзывов о программе Zer0 0.14.0.15 пока нет, можете добавить...

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