XnViewMP для Windows

XnViewMP 0.85

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Описание XnViewMP 0.85Описание   Скачать XnViewMP 0.85СКАЧАТЬ (36,38 Мб) Скриншоты XnViewMP 0.85Скриншоты (10)   Статистика XnViewMP 0.85Статистика   Отзывы о XnViewMP 0.85Отзывы (3)  
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5.00 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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XnViewMP - мощное многофункциональное приложение для работы с графическими файлами на компьютере, являющееся расширенной версией программы XnView. По сути этот инструмент может считаться своеобразным медиа-браузером с опциями просмотрщика, конвертера и каталогизатора. Поддерживает просмотр более 500 различных графических форматов, а при сохранении (преобразовании) - до 50 форматов.

Возможности и инструментарий приложения действительно огромны. Как уже отмечалось, можно конвертировать картинки и фотографии в различные форматы, в том числе и в пакетном режиме, что несомненно удобно при работе с большим объемом данных, можно просматривать и редактировать EXIF-информацию, делать скриншоты экрана, загружать данные на FTP-сервер, сайт или отправить по электронной почте, упорядочить графическую библиотеку по определенным параметрам и многое другое.

Изображения можно обрезать, поворачивать, изменять размер, настраивать параметры яркости и контраста, применять различные эффекты и т. д. В общем, приложение объединяет в себе возможности сразу нескольких направлений по работе с файлами изображений, базируясь на принципе "все-в-одном". Следует отметить и качественно продуманный интерфейс продукта, который выполнен на подобие проводника Windows, где все разложено и рассортировано для максимально продуктивного использования.

Основные возможности XnViewMP:

  • Просмотр более 500 и экспорт в 50 графических форматов файлов.
  • Поддержка просмотра и создания многостраничных и аннимированных файлов.
  • Полный спектр опций для редактирования изображения.
  • Копирование, вырезание и обрезка картинок.
  • Настройка цветовой гаммы, яркости и контраста.
  • Использование большого набора готовых фильтров и эффектов, а также применение своих.
  • Создание скриншотов и настройка сканирования непосредственно из самого приложения.
  • Редактирование и изменение EXIF-данных.
  • Создание слайд-шоу и графических презентаций.
Скриншоты XnViewMP:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 4 211
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Просмотр

Отзывы о программе XnViewMP

SMachine про XnViewMP 0.69 [14-10-2014]

Работает! Win8.1, для захвата экрана мышку сначала нужно нажатой держать.
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Aleksandr про XnViewMP 0.68 [22-06-2014]

Это не аналог XnView, а дальнейшее его развитие.
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Сергей про XnViewMP 0.68 [21-05-2014]

Довольно неплохая прога.Аналог XnView.Имеет все нужные функции для простого редактирования картинок и печати.Самое главное выпускается как для windows так и Ubuntu linux.
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