XnViewMP - мощное многофункциональное приложение для работы с графическими файлами на компьютере, являющееся расширенной версией программы XnView. По сути этот инструмент может считаться своеобразным медиа-браузером с опциями просмотрщика, конвертера и каталогизатора. Поддерживает просмотр более 500 различных графических форматов, а при сохранении (преобразовании) - до 50 форматов.

Возможности и инструментарий приложения действительно огромны. Как уже отмечалось, можно конвертировать картинки и фотографии в различные форматы, в том числе и в пакетном режиме, что несомненно удобно при работе с большим объемом данных, можно просматривать и редактировать EXIF-информацию, делать скриншоты экрана, загружать данные на FTP-сервер, сайт или отправить по электронной почте, упорядочить графическую библиотеку по определенным параметрам и многое другое.

Изображения можно обрезать, поворачивать, изменять размер, настраивать параметры яркости и контраста, применять различные эффекты и т. д. В общем, приложение объединяет в себе возможности сразу нескольких направлений по работе с файлами изображений, базируясь на принципе "все-в-одном". Следует отметить и качественно продуманный интерфейс продукта, который выполнен на подобие проводника Windows, где все разложено и рассортировано для максимально продуктивного использования.



Основные возможности XnViewMP: