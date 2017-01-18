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Evernote для iOS

Evernote 8.0 для iPhone, iPad

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Описание Evernote 8.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Evernote 8.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (150 Мб) Скриншоты Evernote 8.0 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика Evernote 8.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Evernote 8.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Evernote - одно из самых лучших приложений для создания, хранения и структурирования важной информации, которую необходимо запомнить. С помощью Evernote удастся навести порядок в делах, сохранить все свои неожиданные идеи и мысли, что в итоге скажется на качестве и продуктивности выполнения поставленных задач. Этот инструмент позволяет делать быстрые заметки, сохранять фотографии, создавать списки задач, записывать голосовые напоминания и многое другое.

Основные возможности Evernote:

  • синхронизация заметок на всех используемых компьютерах и устройствах.
  • создание текстовых заметок, списков дел и задач.
  • сохранение, синхронизация файлов и возможность поделиться ими с другими.
  • создание голосовых и аудиозаметок.
  • поиск текста в изображениях.
  • организация заметок по блокнотам или по меткам.
  • отправка заметок по электронной почте и сохранение твитов в учетную запись Evernote.
  • подключение Evernote к другим используемым приложениям и продуктам.
  • публикация заметок в Facebook и Твиттер.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Evernote:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 418
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы - Заметки от руки

Отзывы о программе Evernote

Admin

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