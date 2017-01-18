|
|
|Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 2
|
- Рейтинг программы - 4.50 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Evernote - одно из самых лучших приложений для создания, хранения и структурирования важной информации, которую необходимо запомнить. С помощью Evernote удастся навести порядок в делах, сохранить все свои неожиданные идеи и мысли, что в итоге скажется на качестве и продуктивности выполнения поставленных задач. Этот инструмент позволяет делать быстрые заметки, сохранять фотографии, создавать списки задач, записывать голосовые напоминания и многое другое.
Основные возможности Evernote:
- синхронизация заметок на всех используемых компьютерах и устройствах.
- создание текстовых заметок, списков дел и задач.
- сохранение, синхронизация файлов и возможность поделиться ими с другими.
- создание голосовых и аудиозаметок.
- поиск текста в изображениях.
- организация заметок по блокнотам или по меткам.
- отправка заметок по электронной почте и сохранение твитов в учетную запись Evernote.
- подключение Evernote к другим используемым приложениям и продуктам.
- публикация заметок в Facebook и Твиттер.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app