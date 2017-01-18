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4.50 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 4.50 из 5

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5 Evernote - одно из самых лучших приложений для создания, хранения и структурирования важной информации, которую необходимо запомнить. С помощью Evernote удастся навести порядок в делах, сохранить все свои неожиданные идеи и мысли, что в итоге скажется на качестве и продуктивности выполнения поставленных задач. Этот инструмент позволяет делать быстрые заметки, сохранять фотографии, создавать списки задач, записывать голосовые напоминания и многое другое.



Основные возможности Evernote: синхронизация заметок на всех используемых компьютерах и устройствах.

создание текстовых заметок, списков дел и задач.

сохранение, синхронизация файлов и возможность поделиться ими с другими.

создание голосовых и аудиозаметок.

поиск текста в изображениях.

организация заметок по блокнотам или по меткам.

отправка заметок по электронной почте и сохранение твитов в учетную запись Evernote .

. подключение Evernote к другим используемым приложениям и продуктам.

к другим используемым приложениям и продуктам. публикация заметок в Facebook и Твиттер. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Evernote для Windows

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