SideSlide - интересная утилита, которая представляет собой панель быстрого и удобного запуска программ, приложений, страниц сайтов, новостных лент и др. С помощью такого инструмента можно создать на рабочем столе полностью настроенный на потребности пользователя менеджер доступа к самым необходимым и часто используемым ресурсам, что оптимизирует скорость работы и добавит определенной и неповторимой изысканности.

Как уже упоминалось, на панель утилиты можно разместить элементы и ярлыки приложений, программ и отдельных файлов для быстрого запуска. Однако, помимо этого, здесь можно вставлять также URL-ссылки на сайты и RSS-ленты, добавлять команды и текстовые заметки, и даже определенные напоминания о важных событиях. Если закладок и ссылок довольно много, то в программе предусмотрели возможность группировки их по категориям в общие группы.

В настройках программы присутствует смена визуального оформления (скины) и комбинации горячих клавиш. Несмотря на отсутствие русской локализации, разобраться с функционалом SideSlide довольно-таки просто благодаря достаточно интуитивно продуманному интерфейсу. Организуйте рабочий стол на свой вкус, добавив в него определенную изюминку и неповторимость.