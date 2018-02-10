SideSlide для Windows

SideSlide 4.1.00

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Описание SideSlide 4.1.00Описание   Скачать SideSlide 4.1.00СКАЧАТЬ (1,1 Мб) Скриншоты SideSlide 4.1.00Скриншоты (9)   Статистика SideSlide 4.1.00Статистика   Отзывы о SideSlide 4.1.00Отзывы (1)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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SideSlide - интересная утилита, которая представляет собой панель быстрого и удобного запуска программ, приложений, страниц сайтов, новостных лент и др. С помощью такого инструмента можно создать на рабочем столе полностью настроенный на потребности пользователя менеджер доступа к самым необходимым и часто используемым ресурсам, что оптимизирует скорость работы и добавит определенной и неповторимой изысканности.

Как уже упоминалось, на панель утилиты можно разместить элементы и ярлыки приложений, программ и отдельных файлов для быстрого запуска. Однако, помимо этого, здесь можно вставлять также URL-ссылки на сайты и RSS-ленты, добавлять команды и текстовые заметки, и даже определенные напоминания о важных событиях. Если закладок и ссылок довольно много, то в программе предусмотрели возможность группировки их по категориям в общие группы.

В настройках программы присутствует смена визуального оформления (скины) и комбинации горячих клавиш. Несмотря на отсутствие русской локализации, разобраться с функционалом SideSlide довольно-таки просто благодаря достаточно интуитивно продуманному интерфейсу. Организуйте рабочий стол на свой вкус, добавив в него определенную изюминку и неповторимость.

Что нового в SideSlide 4.1.00?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты SideSlide:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 931
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДесктоп менеджеры - Украшательства
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Отзывы о программе SideSlide

Игорь про SideSlide 3.5.60 [27-03-2015]

прога СуперМегаТурбо!!!

жаль не нашлось смельчака перевести на русский язык эту программу....
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