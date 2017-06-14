PocketBook Reader - удобная программа для чтения электронных книг с поддержкой наиболее востребованных форматов, включая PDF, EPUB, DjVu, TXT, FB2, FB2.zip, CHM, html, CBZ, CBR, СBT.
Приложение обладает богатой функциональностью, и обеспечивает быстрый доступ к функциям изменения размера шрифта, масштаба, цвета текста и фона, настройки полей страницы и пр. Присутствует возможность создания заметок, имеется несколько режимов чтения, встроенный поиск, поддержка OPDS каталогов, словарей ABBYY Lingvo и многое другое.
Николай про PocketBook Reader 1.17.9671 для Android [24-06-2015]
К моему большому сожалению, после последнего обновления приложение стало глючить. зависать, пришлось удалить, пробовал переустанавливать, не помогает, раньше очень нравилось, теперь перешёл на FBReader с дополнительными плагинами для Pdf b Djvu. Жду нового обновления, с исправлением багов, а его всё нет! И это при том, что у меня планшет PocketBook! | | Ответить