Cool Reader 3.1.2-102 для Android Cool Reader – программа предлагает удобное и комфортное чтение на вашем устройстве. Поддерживает форматы: fb2, epub (без DRM), txt, doc, rtf, chm, tcr, pdb, prc, AlReader 1.831703120 для Android AlReader – комфортно читайте художественную литературу в любых форматах (fb2, fbz, txt, html, doc, docx, rtf, prc (PalmDoc), tcr) и архивах. Для чтения книг на ZXReader 2.4.3 для Android ZXReader - удобная программа для Android, которая предназначена для чтения электронных книг в формате txt, fb2, docx, epub. Также программа умеет работать с

FBReader 2.7.15 для Android FBReader – программа «читалка» для электронных книг форматов fb2 (и fb2.zip), ePub, azw, mobipocket, rtf, html, plain text и др. Пользователь в настройках может EBookDroid 2.4.0.4 для Android EBookDroid - неплохая читалка электронных книг для Android. Умеет работать практически с любыми современными форматами книг и документов (PDF, DjVu, fb2, EPUB, RTF и PocketBook Reader 2.00.13133 для Android PocketBook Reader – читайте и создавайте заметки на полях электронных книг в формате PDF (Adobe DRM), EPUB (Adobe DRM), DjVu, TXT, FB2, FB2.zip, CHM, html (basic),