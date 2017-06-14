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PocketBook Reader для Android

PocketBook Reader 2.00.13133 для Android

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Описание PocketBook Reader 2.00.13133 для AndroidОписание   Скачать PocketBook Reader 2.00.13133 для AndroidСКАЧАТЬ (24,53 Мб) Скриншоты PocketBook Reader 2.00.13133 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика PocketBook Reader 2.00.13133 для AndroidСтатистика   Отзывы о PocketBook Reader 2.00.13133 для AndroidОтзывы (9)  
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5.00 из 5, всего оценок - 7
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PocketBook Reader - удобная программа для чтения электронных книг с поддержкой наиболее востребованных форматов, включая PDF, EPUB, DjVu, TXT, FB2, FB2.zip, CHM, html, CBZ, CBR, СBT.

Приложение обладает богатой функциональностью, и обеспечивает быстрый доступ к функциям изменения размера шрифта, масштаба, цвета текста и фона, настройки полей страницы и пр. Присутствует возможность создания заметок, имеется несколько режимов чтения, встроенный поиск, поддержка OPDS каталогов, словарей ABBYY Lingvo и многое другое.

Что нового в PocketBook Reader 2.00.13133 для Android?
  • новая база данных.
  • синхронизация заметок, закладок с PB Cloud.
  • ISBN сканер книг (для пользователей PB Cloud).
  • исправление ошибок.
Скриншоты PocketBook Reader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 13 413
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧтение книг
 Программа PocketBook Reader отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе PocketBook Reader

Макс про PocketBook Reader 1.21.11899 для Android [08-11-2016]

lenovo idea tab a1000 выкидывает при открытии фаилов для чтения в меню программы
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Olga про PocketBook Reader 1.21.11899 для Android [20-04-2016]

Из огромной 'кучи' читалок- эта самая лучшая. Спасибо разработчикам.
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Владимир про PocketBook Reader 1.17.9671 для Android [25-10-2015]

Уже есть версия 1.18.11488,но нигде ещё нет файла APK,
Что нового:
- Turbo PDF режим (ускоренное отображение PDF)
- RTF формат
- MOBI, PDB формат
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Виктор про PocketBook Reader 1.17.9671 для Android [17-10-2015]

У меня тоже эта программа глючит
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Николай про PocketBook Reader 1.17.9671 для Android [24-06-2015]

К моему большому сожалению, после последнего обновления приложение стало глючить. зависать, пришлось удалить, пробовал переустанавливать, не помогает, раньше очень нравилось, теперь перешёл на FBReader с дополнительными плагинами для Pdf b Djvu. Жду нового обновления, с исправлением багов, а его всё нет! И это при том, что у меня планшет PocketBook!
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