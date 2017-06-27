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Snapseed для Android

Snapseed 2.17.0.150426010 для Android

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Описание Snapseed 2.17.0.150426010 для AndroidОписание   Скачать Snapseed 2.17.0.150426010 для AndroidСКАЧАТЬ (27,21 Мб) Скриншоты Snapseed 2.17.0.150426010 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Snapseed 2.17.0.150426010 для AndroidСтатистика   Отзывы о Snapseed 2.17.0.150426010 для AndroidОтзывы (0)  
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4.20 из 5, всего оценок - 5
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Snapseed - программа для профессионального редактирования фотографий прямо на Android-устройствах. Приложение предлагает пользователю разнообразные инструменты и фильтры, с помощью которых Вы легко откорректируете снимок и превратите самую обычную и заурядную фотку в настоящую художественную открытку, которой не стыдно поделиться с друзьями и близкими людьми.

Если говорить о доступном функционале, то среди инструментов редактирования снимков Вы найдете и RAW-обработку (экспозиция, выделение темных и светлых участков, баланс белого и др.), и автоматическую коррекцию цветовых характеристик (яркость, насыщенность, контрастность, гамма и др.), и регулировку резкости, и кадрирование, и вращение, и обрезку, и виньетирование, и многое другое. А инструмент Кисть позволит Вам применить нужный эффект к отдельной части картинки.

Что же касается фильтров, то Snapseed содержит такие стилистические эффекты как размытие, блеск софита, тональный контраст, эффект HDR (мультиэкспозиция), ретуширование, винтаж, зернистость, ретро, черно-белый стиль, рамки и многое другое.

Если полученный результат Вас не устраивает, то любое изменение можно откатить вплоть до начального состояния, при этом доступно отключение любого фильтра вне зависимости от порядка его применения. Когда подобран определенный набор фильтров и эффектов, который Вы хотите применить и к другим изображениям, то есть возможность скопировать этот список и без дополнительного ручного редактирования улучшить нужные фотографии в пару простых тапов.

Готовой работой легко делиться с друзьями через социальные сети или с помощью электронной почты. В целом же, можно с уверенностью сказать, что Snapseed - один из самых крутых фоторедакторов для Android, который обладает всем необходимым функционалом для качественной и полноценной обработки изображений, превращая Ваше мобильной устройство в мини-студию.

Скриншоты Snapseed:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 203
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
 Программа Snapseed отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Snapseed

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