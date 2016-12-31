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VSCO для Android

VSCO 14 для Android

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Описание VSCO 14 для AndroidОписание   Скачать VSCO 14 для AndroidСКАЧАТЬ (22,61 Мб) Скриншоты VSCO 14 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика VSCO 14 для AndroidСтатистика   Отзывы о VSCO 14 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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VSCO - удобный и функциональный инструмент для редактирования снимков на смартфонах и планшетах под управлением ОС Android.

VSCO Cam имеет собственное приложение камеры, обладает большим количеством фильтров (причем присутствует возможность купить в магазине дополнительные пресеты), имеется функция сравнения изображения до и после редактирования, а также пользователь может просматривать параметры съемки.

Вполне традиционно для программ подобного типа присутствует возможность поделиться снимками с друзьями через Instagram, Facebook, Twitter и т.д.

Что нового в VSCO 14 для Android?
  • Добавлена возможность удержания джойстика на навигационной карте.
  • Добавленя базовые оффлайновые возможности для просмотра последнего загруженного контента после отключения от Интернета.
  • Исправлен ряд ошибок и проблем.
Скриншоты VSCO:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 2 890
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото

Отзывы о программе VSCO

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