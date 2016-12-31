VSCO - удобный и функциональный инструмент для редактирования снимков на смартфонах и планшетах под управлением ОС Android.

VSCO Cam имеет собственное приложение камеры, обладает большим количеством фильтров (причем присутствует возможность купить в магазине дополнительные пресеты), имеется функция сравнения изображения до и после редактирования, а также пользователь может просматривать параметры съемки.

Вполне традиционно для программ подобного типа присутствует возможность поделиться снимками с друзьями через Instagram, Facebook, Twitter и т.д.