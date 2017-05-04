Badoo для Android

Badoo 5.9.1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Badoo 5.9.1 для AndroidОписание   Скачать Badoo 5.9.1 для AndroidСКАЧАТЬ (36,59 Мб) Скриншоты Badoo 5.9.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Badoo 5.9.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Badoo 5.9.1 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
4.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Badoo - официальный клиент социальной сети знакомств Badoo, благодаря которому вы сможете общаться с друзьями и близкими, просматривать и публиковать фотографии и статусы, оставлять комментарии, находить номера телефонов и многое.

Знакомьтесь с людьми, которые живут с вами по близости и с кем вы могли встречаться или пересекаться в реальной жизни. В приложении автоматически отобразятся люди, которые могла вам встречаться и вам останется только начать разговор для знакомства. 

Что нового в Badoo 5.9.1 для Android?
  • Исправлены ошибки и улучшена производительность.
Скриншоты Badoo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 6 517
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
ТОП-сегодня раздела "Блоги, социальные сети"
 

ВКонтакте 4.8.3 для Android

ВКонтакте – официальный клиент популярной социальной сети. Установив приложение, вы сможете общаться со своими друзьями, создавать и просматривать новости, загружать

Полиглот ВКонтакте 3.05 для Android

Полиглот ВКонтакте – одна из версий клиента социальной сети с рядом преимуществ. Так, приложение позволяет оставаться «невидимым» и не покажет когда вы в онлайне,

Одноклассники 17.4.12 Android

Одноклассники — официальный клиент популярной социальной сети на вашем Android-устройстве. С помощью приложения вы будете общаться с близкими, комментировать и

Instagram 10.18.0 для Android

Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь

Накрутка подписчиков ВКонтакте 1.8.2 для Android

Накрутка подписчиков ВКонтакте – приложение поможет набрать необходимое количество репостов и лайков, а также заполнит вашу группу ВКонтакте подписчиками. В

VK Live 1.05 для Android

VK Live – социальная сеть ВКонтакте теперь поддерживает стримы онлайн. Запускайте прямую трансляцию и показывайте ее на своей странице, отслеживайте стримы друзей и

скачать Adguard

Отзывы о программе Badoo

вячеслав про Badoo 4.32.0 для Android [08-04-2016]

Все было нормально пока не положил 100 р. Теперь Ярославль вообще не найдешь. Ждут снова вложений. Может лучше людям помогать , а не деньги трясти?
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 