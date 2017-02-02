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Google Chrome для iOS

Google Chrome 56.0.2924.79 для iPhone, iPad

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Описание Google Chrome 56.0.2924.79 для iPhone, iPadОписание   Скачать Google Chrome 56.0.2924.79 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (98 Мб) Скриншоты Google Chrome 56.0.2924.79 для iPhone, iPadСкриншоты (8)   Статистика Google Chrome 56.0.2924.79 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Google Chrome 56.0.2924.79 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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Google Chrome - версия одного из самых лучших и популярных браузеров для мобильной платформы iOS. Этот web-обозреватель отличается быстрой скоростью открытия страниц и сайтов, удобным интерфейсом и стабильной работой, а также полностью настраиваемый под индивидуальные особенности пользователя.

В настоящее время все версии Google Chrome отлично синхронизируются между собой. Это значит, что если до этого Вы пользовались настольной версией браузера, то открыв его на i-устройстве все настройки, вкладки и закладки будут доступны одновременно.

Для тех пользователей, которые не используют безлимитный пакет интернета, разработчики обозревателя предусмотрели механизм сжатия данных, при этом объем трафика при просмотре страниц сокращается в два раза, а значит экономятся денежные затраты.
Очень полезной и удобной функцией является головой поиск, когда нет необходимости вводить свой запрос вручную - достаточно его просто произнести и Google Chrome выдаст список найденного как при обычном поиске.

Кроме этого, при посещении сайтов на иностранном языке браузер предложит автоматический их перевод, что значительно упрощает и ускоряет понимание информации, т.к. не надо использовать сторонние переводчики. Если хотите скрыть следы посещения определенных страниц, то в Google Chrome реализован механизм "инкогнито", когда история интернет-серфинга не сохраняется.

В общем Google Chrome для iPhone, iPad, как в целом и для других систем, является передовым браузером с массой удобных и полезных функций, который одинаково отлично используется как для повседневной работы в интернете, так и для развлечений.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Google Chrome:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 034
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе Google Chrome

Admin

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