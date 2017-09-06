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5 VLC для iOS - популярный мультимедийный плеер с возможностью воспроизведения множества популярных и не очень форматов на мобильных устройства iPhone, iPad и iPod touch. Удобство этого приложения в первую очередь заключается в отсутствии необходимости предварительного конвертирования видеодорожки в поддерживаемый i-устройством формат воспроизведения - VLC отлично справляется и проигрывает файл именно в том виде, в котором он представлен, что значительно ускоряет время запуска воспроизведения. Список поддерживаемых форматов достаточно разнообразен, выделим лишь основные - avi, divx, mkv, wmv, vob, mp3, mp4, 3gp, ac3 и др. В остальном VLC содержит основные настройки для его максимально удобного использования. Здесь можно изменять скорость аудиодорожки при просмотре видео, редактировать субтитры, изменять настройки яркости, цветности и контрастности, воспроизводить с места остановки после перезапуска, распределять медиаданные по папкам и др. Помимо обычного воспроизведения аудио- и видеоконтента непосредственно с устройства, в VLC можно смотреть онлайн-трансляции и потоковое видео даже с защищенных паролями HTTP.

В целом, как и для других операционных систем, VLC для iOS отличается качественным воспроизведением мультимедиа, способностью "справиться" с множеством разнообразных форматов, удобством использования благодаря интуитивно понятному интерфейсу, и полностью настраиваемым функционалом. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app VLC Media Player (VideoLAN) для Windows

VLC media player для Mac

VLC для Android