Оцените программу!

3.19 из 5, всего оценок - 11 Рейтинг программы - 3.19 из 5

1

2

3

4

5 World of Tanks Blitz - мобильная версия для iOS-устройств популярнейшей онлайн игры о танковых баталиях Второй мировой войны. Надо сказать, что разработчики потрудились на славу - графика этого симулятора отличается высоким качеством картинки, отличной текстурой и красивыми пейзажами, и все это автоматически оптимизируется под возможности используемого мобильного устройства. Итак, теперь можно наслаждаться любимой игрой буквально в любом месте - садитесь в танк и приведите свою команду к победе сквозь рикошеты и грохот орудия противника, грамотно тактически распределив свои действия. В World of Tanks Blitz доступно порядка 100 боевых машин СССР, Германии и США, которые разделены на 4 основных класса - тяжелые танки, средние, легкие и ПТ САУ. Пока что поклонники танков могут играть на 8 различных картах в командах 7 на 7, при этом оставлена возможность создания взводов с Вашими друзьями. Отдельно надо отметить качественно продуманное управление тачскрином, которое полностью настраивается на индивидуальные особенности каждого пользователя - двигайтесь, прицеливайтесь и стреляйте простыми тапами по экрану. Весьма полезным инструментом станет автонаведение на ближайший танк противника, которое при желании может корректироваться пользователем для указания конкретной точки попадания. В общем, играйте, развивайтесь и получайте истинное удовольствие от любимой стратегии теперь и на i-устройствах. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app World of Tanks Blitz для Android