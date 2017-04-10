Honeyview - быстрый и удобный просмотрщик графических изображений с поддержкой множества различных форматов. Программа работает как с самыми популярными типами файлов, так и достаточно редкими: BMP, JPG, GIF, PNG, PSD, DDS, JXR, WebP, J2K, JP2, TGA, TIFF, PCX, PNM, PPM и многие другие.

Кроме того, это приложение способно показать картинки, находящиеся в сжатом виде ZIP, RAR или 7z без дополнительного извлечения и использования сторонних программных продуктов. Очень удобно выполнена работа с EXIF-данными, информация о которых открывается буквально одним кликом мышки. Эти данные могут быть или удалены, или скопированы для дальнейшего редактирования.

Разработчики наделили Honeyview интересной особенностью - программа поддерживает GPS-данные изображений (если таковые имеются), что дает возможность увидеть на картах Google Maps место на фотоснимке.



Основные особенности программы: