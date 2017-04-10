Honeyview - быстрый и удобный просмотрщик графических изображений с поддержкой множества различных форматов. Программа работает как с самыми популярными типами файлов, так и достаточно редкими: BMP, JPG, GIF, PNG, PSD, DDS, JXR, WebP, J2K, JP2, TGA, TIFF, PCX, PNM, PPM и многие другие.
Кроме того, это приложение способно показать картинки, находящиеся в сжатом виде ZIP, RAR или 7z без дополнительного извлечения и использования сторонних программных продуктов. Очень удобно выполнена работа с EXIF-данными, информация о которых открывается буквально одним кликом мышки. Эти данные могут быть или удалены, или скопированы для дальнейшего редактирования.
Разработчики наделили Honeyview интересной особенностью - программа поддерживает GPS-данные изображений (если таковые имеются), что дает возможность увидеть на картах Google Maps место на фотоснимке.
Основные особенности программы:
Очень быстрый рендеринг с оптимизированной обработкой изображений.
Поддержка множества графических форматов.
Поддержка RAW-форматов, включая DNG, CR2, CRW, NEF, NRW, ORF, RW2, PEF, SR2 и RAF.
Поддержка просмотра сжатых форматов файлов, включая ZIP, RAR, 7Z, LZH, TAR, ALZ и EGG.
Множество вариантов отображения картинок.
Отдельная закладка для хранения избранных фотографий.
Само великолепие. Имеет горячие клавиши для 3-х ступеней резкости, подгонки размера по экрану, просмотр без раскрытия папки с файлами графики, просмотр всей графики в архиве, не раскрывая его, предпросмотр графических файлов прямо в контекстном меню без из обязательного раскрытия. Быстрый. | 1 | Ответить
Коля про Honeyview 5.06 [24-11-2014]
Пользуюсь этой программой. Все устраивает быстрая, ничего лишнего. Единственный минус в установке изображения на фон рабочего стола, нету стандартных пунктов растянуть, заполнить. 3 | 1 | Ответить
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