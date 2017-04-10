Honeyview для Windows

Honeyview 5.20

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Описание Honeyview 5.20Описание   Скачать Honeyview 5.20СКАЧАТЬ (7,47 Мб) Скриншоты Honeyview 5.20Скриншоты (7)   Статистика Honeyview 5.20Статистика   Отзывы о Honeyview 5.20Отзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Honeyview - быстрый и удобный просмотрщик графических изображений с поддержкой множества различных форматов. Программа работает как с самыми популярными типами файлов, так и достаточно редкими: BMP, JPG, GIF, PNG, PSD, DDS, JXR, WebP, J2K, JP2, TGA, TIFF, PCX, PNM, PPM и многие другие.

Кроме того, это приложение способно показать картинки, находящиеся в сжатом виде ZIP, RAR или 7z без дополнительного извлечения и использования сторонних программных продуктов. Очень удобно выполнена работа с EXIF-данными, информация о которых открывается буквально одним кликом мышки. Эти данные могут быть или удалены, или скопированы для дальнейшего редактирования.

Разработчики наделили Honeyview интересной особенностью - программа поддерживает GPS-данные изображений (если таковые имеются), что дает возможность увидеть на картах Google Maps место на фотоснимке.

Основные особенности программы:

  • Очень быстрый рендеринг с оптимизированной обработкой изображений.
  • Поддержка множества графических форматов.
  • Поддержка RAW-форматов, включая DNG, CR2, CRW, NEF, NRW, ORF, RW2, PEF, SR2 и RAF.
  • Поддержка просмотра сжатых форматов файлов, включая ZIP, RAR, 7Z, LZH, TAR, ALZ и EGG.
  • Множество вариантов отображения картинок.
  • Отдельная закладка для хранения избранных фотографий.
Что нового в Honeyview 5.20?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Honeyview:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 4 078
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПросмотр

Отзывы о программе Honeyview

Dflame про Honeyview 5.16 [07-02-2016]

Само великолепие. Имеет горячие клавиши для 3-х ступеней резкости, подгонки размера по экрану, просмотр без раскрытия папки с файлами графики, просмотр всей графики в архиве, не раскрывая его, предпросмотр графических файлов прямо в контекстном меню без из обязательного раскрытия. Быстрый.
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Коля про Honeyview 5.06 [24-11-2014]

Пользуюсь этой программой. Все устраивает быстрая, ничего лишнего. Единственный минус в установке изображения на фон рабочего стола, нету стандартных пунктов растянуть, заполнить.
3 | 1 | Ответить

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