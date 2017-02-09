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KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD для Android

KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD 6.2.0 для Android

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Описание KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD 6.2.0 для AndroidОписание   Скачать KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD 6.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (32,07 Мб) Скриншоты KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD 6.2.0 для AndroidСкриншоты (13)   Статистика KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD 6.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD 6.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD – звездные приключения с Ким Кардашян в Лос-Анджелесе вместе с его знаменитыми клубами, дорогими бутиками и шикарными виллами.

Создайте свою знаменитость и покоряйте Голливуд, заводите отношения со знаменитостями на закрытых вечеринках в лучших клубах, флиртуйте и стройте отношения с самими известными звездами.

Пройдите весь карьерный путь к славе и успеху вместе с друзьями из Facebook, поддерживайте друг друга на пути, дарите и получайте подарки и выясните, кто же из вас станет настоящей звездой.

Что нового в KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD 6.2.0 для Android?
  • Отправьтесь в романтическое путешествие на гондоле по ВЕНЕЦИИ (уровень 21+).
  • Получите от партнера НОВУЮ ОДЕЖДУ, собрав 5 звезд за свидание.
  • Станьте владельцем КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ.
  • Соберите НОВЫЕ ПРИВИЛЕГИИ ИЗВЕСТНОСТИ.
Скриншоты KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 721
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы

Отзывы о программе KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD

Admin

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