K-Lite Codec Pack 13.8.0 K-Lite Codec Pack - универсальный "must have" набор кодеков, фильтров и инструментов для воспроизведения и обработки абсолютно любых мультимедийных файлов. Media Player Codec Pack 4.4.7 Media Player Codec Pack - пакет кодеков для воспроизведения практически всех современных аудио и видео форматов, включая XCD, VCD, SVCD и DVD. Включает в себя Windows 7 Codec Pack 4.1.9 Windows 7 - набор самых необходимых кодеков для просмотра видео наиболее популярных форматов, а также прослушивания аудио файлов. В состав пакета вошли такие

Windows 10 Codec Pack 2.1.0 Пакет всех самых необходимых кодеков, фильтров и плагинов для безпроблемного и комфортного воспроизведения аудио и видео файлов. Присутствует поддержка различных x264 Video Codec r2893 x264 Video Codec - бесплатный кодек для кодирования и высококачественного сжатия видеопотоков в формат H.264/MPEG-4 AVC. Присутствует возможность управления DivX 10.8.6 DivX - один из наиболее популярных видеокодеков, поддерживающий практически все известные стандарты, включая MPEG-4 part 2, MPEG-4 part 10 (MPEG-4 AVC, H.264), HEVC