VideoInspector для Windows

VideoInspector 2.13.0.142

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Описание VideoInspector 2.13.0.142Описание   Скачать VideoInspector 2.13.0.142СКАЧАТЬ (1,52 Мб) Скриншоты VideoInspector 2.13.0.142Скриншоты (2)   Статистика VideoInspector 2.13.0.142Статистика   Отзывы о VideoInspector 2.13.0.142Отзывы (14)  
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4.48 из 5, всего оценок - 37
  • Рейтинг программы - 4.48 из 5
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VideoInspector — небольшая бесплатная программа, которая отображает детальную информацию о видео-файлах: о аудио и видео составляющих. Приложение поможет определить какой кодек вам необходим для просмотра фильма, какие кодеки доступны и т.д.

Что нового в VideoInspector 2.13.0.142?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты VideoInspector:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)2 / 57 150
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКодеки, декодеры - другое
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Отзывы о программе VideoInspector

111 про VideoInspector 2.12.1.141 [19-07-2017]

Качал с сайта разрабов, в комплекте идет куча вирусов. Лечил от активного заражения.
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Антон про VideoInspector 2.7.0.130 [15-10-2014]

На Ютубе мп4 шло без звука. Скачал программу, а она мп4 вообще не видит. Печалька...
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Антон в ответ Антон про VideoInspector 2.7.0.130 [16-10-2014]

Еще добавлю, что наглым образом сует пакет своих дополнительных прог. Нехорошо это.
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sef про VideoInspector 2.7.0.130 [20-09-2014]

сама программа отличная но после установки пришлось целый час вычищать добавки которые идут вместе с ней
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sekisnaya про VideoInspector 2.5.0.128 [02-11-2013]

что т не пойму, она на семёрке неработает что ли???
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lex в ответ sekisnaya про VideoInspector 2.7.0.130 [12-08-2014]

я опять на хр перешёл,и не нарадуюсь.
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Андрей про VideoInspector 2.5.0.128 [22-03-2013]

Хорошая программа, изрядно экономила время и нервы. Спасибо авторам.
Очень жаль, что многие пользователи не зная, что хотят получить в принципе от программы, качают все в подряд и с видом компьютерного "гуру" затем поливают грязью чужой и нелёгкий труд. Сделайте сами и лучше.
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