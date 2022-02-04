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ADVANCED Codecs for Windows 11 and 10 для Windows

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Оценка: 4.27/5 голосов - 232
Лицензия: Бесплатная
Версия:15.6.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Кодеки, декодеры
Загрузок (сегодня/всего):3 / 138 906 | Статистика
Размер:50,34 Мб
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ADVANCED Codecs for Windows 11 and 10 скриншот № 1

ADVANCED Codecs for Windows 11 and 10 - бесплатный набор аудио и видео кодеков, предназначенный для беспроблемного проигрывания видео в ОС Windows 7/8/10/11. 

Не содержит никаких дополнительных проигрывателей и не меняет системные ассоциации файлов по умолчанию. Кроме того, при установке он автоматически удалит все уже установленные кодеки и заменит их собственными из комплекта для обеспечения лучшей совместимости.

Вот список лишь некоторых из поддерживаемых типов файлов: amr, mpc, divx, mka, ape, flac, evo, flv, m4b, mkv, ogg, ogm, rmvb, xvid, y4m.

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Отзывы о программе ADVANCED Codecs for Windows 11 and 10

Я про ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10 13.9.0 [27-09-2020]

В инсталляторе с сайта автора вирус. Прошивает exe com bat pif lnk ассоциации. Антивирус сне вирус и теперь ничего не запускается. Буду переустанавливать 7ку. Чтобы вы всю жизнь переустанавливали себе винду!
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Admin в ответ Я про ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10 13.9.0 [27-09-2020]

Анализ файла на VirusTotal
https://www.virustotal.com/gui/file/6a686e0c7996153a9772e230f8c6acbc968fc5441a5d36c615688d4a319bead0/detection
Версия 14.0.5 - файл чистый, 0/67 по virustotal!
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Алексей в ответ Я про ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10, 11 15.5.9 [19-01-2022]

После удаления программы проблемма установки более старой версии программы в реестре пустой файл и нет доступа даже от имени администратора пришлось заново устанавливать последнюю (свежайшую) версию
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Михаил про ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10 12.1.8 [16-10-2019]

Решил установить программу посвежее, удалил старую, а новая, ADVANCED_Codecs_v1243 не устанавливается, предыдущая, к стати тоже не захотела встать. Если, кто знает решение, подскажите пожалуйста.
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Заглянувший про ADVANCED Codecs for Windows 7 and 8 4.7.5 [16-09-2014]

Последняя версия стала работать корректно. Нравится лучше "К-Лайта" по причине того что не суёт свой нос в ассоциацию файлов.
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fla123 про ADVANCED Codecs for Windows 7 and 8 4.6.3 [27-05-2014]

А мне не нравится эта программа.Скачала все тормозит.Не совутую
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BOB про ADVANCED Codecs for Windows 7 and 8 4.6.3 [26-05-2014]

Говнософта через край влезло, хотя и галки снимал. Отключишь один говнософт, без спроса получишь другой. amigo с тобой полностью согласен: "Гвоздь ржавый в башку забить здоровенный надо тому говнокодеру, шо эту шнягу высрал.
Вобщем не качайте народ это гавно.".
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