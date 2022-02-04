ADVANCED Codecs for Windows 11 and 10 - бесплатный набор аудио и видео кодеков, предназначенный для беспроблемного проигрывания видео в ОС Windows 7/8/10/11.

Не содержит никаких дополнительных проигрывателей и не меняет системные ассоциации файлов по умолчанию. Кроме того, при установке он автоматически удалит все уже установленные кодеки и заменит их собственными из комплекта для обеспечения лучшей совместимости.

Вот список лишь некоторых из поддерживаемых типов файлов: amr, mpc, divx, mka, ape, flac, evo, flv, m4b, mkv, ogg, ogm, rmvb, xvid, y4m.