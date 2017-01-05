Скачать Яндекс.Браузер
AnyDesk для Windows

AnyDesk 3.1.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание AnyDesk 3.1.1Описание   Скачать AnyDesk 3.1.1СКАЧАТЬ (1,66 Мб) Скриншоты AnyDesk 3.1.1Скриншоты (4)   Статистика AnyDesk 3.1.1Статистика   Отзывы о AnyDesk 3.1.1Отзывы (5)  
Оцените программу!
3.37 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 3.37 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

AnyDesk - отличное инновационное приложение от команды немецких разработчиков AnyDesk Software для удаленного доступа к нужному Вам компьютеру. Отличительной особенностью этого инструмента является высокая производительность соединения, которая позволяет качественно, быстро, удобно и комфортно администрировать на удаленной машине без видимых задержек.

Теперь нет необходимости постоянно что-то копировать со своего ПК для использоваться нужной информацией где-нибудь в пути или командировке: AnyDesk обеспечивает легкий доступ ко всем файлам, папкам, фотографиям, музыке и т.д. на Вашей домашней, офисной или рабочей машине. И все это оформлено в интуитивно понятном и простом интерфейсе без необходимости сложной настройки конфигурации, с чем справится даже абсолютный новичок вообще не владеющий основами администрирования.

Разработчики обещают, что применяемая в этой программе технология TLS 1.2 обеспечит полную конфиденциальность и безопасность доступа к удаленному ПК, а двухсторонняя зашифрованная авторизация дает уверенность, что соединение будет осуществлено именно с требуемым рабочим местом.

В целом, AnyDesk открывает действительно широкие возможности использования не только в качестве простого доступа к своим файлам с другого ПК, но также позволит вести продуктивную совместную работу команды в Интернете, или значительно упростить процесс наладки и настройки удаленных компьютеров системным администраторам, когда нет возможности сделать это непосредственно.

Что нового в AnyDesk 3.1.1?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты AnyDesk:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 5 389
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование
 Программа AnyDesk отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе AnyDesk

Viiko про AnyDesk 2.3.5 [02-09-2016]

Подробрное описание по настройкам AnyDesk находится на ресурсе windowstips.
В некоторых случаях эта программа даже превосходит Team Viewer, когда удаленный компьютер имеет "слабую" сеть.
Ну и быстродествие соединения раза в три выше, чем у других.

Настройки читайте внимательно, чтобы потом не говорить, что нет передачи файлов или требуется подтверждение прав администратора на удаленной машине. Всё это описано. Заранее скажу, что лучше программу установить на уд. ПК, а не использовать портабельно.
| 2 | Ответить

vladimir про AnyDesk 2.0.1 [04-09-2015]

Почему то стала запрашивать пароль
| | Ответить

kolarium про AnyDesk 1.3.2 Beta [11-05-2015]

А как, например, копипастить ссылки на удаленку или перетаскивать оттуда файлы к себе? Что-то не получается.
| | Ответить

e512 про AnyDesk 1.1.4 beta [05-09-2014]

За удаленным компом должен сидеть человек и дать добро на коннект. не очень то удобно.
| 1 | Ответить

Александр в ответ e512 про AnyDesk 1.1.4 beta [21-09-2014]

Если настроить на всех пк "Разрешить неконтролируемый доступ" то ни каких проблем
1 | | Ответить

Читать все отзывы (5) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

AnyDesk

SUMo

Google Chrome

KMPlayer

Балаболка

Notepad++

RoboForm

Light Alloy

ProgDVB

Viber

AIMP

Artweaver

ESET NOD32 Антивирус

Calibre

ESET NOD32 Smart Security

Nero

CheMax

Weather Watcher Live

Free Download Manager

Opera

 
 