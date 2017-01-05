AnyDesk - отличное инновационное приложение от команды немецких разработчиков AnyDesk Software для удаленного доступа к нужному Вам компьютеру. Отличительной особенностью этого инструмента является высокая производительность соединения, которая позволяет качественно, быстро, удобно и комфортно администрировать на удаленной машине без видимых задержек.

Теперь нет необходимости постоянно что-то копировать со своего ПК для использоваться нужной информацией где-нибудь в пути или командировке: AnyDesk обеспечивает легкий доступ ко всем файлам, папкам, фотографиям, музыке и т.д. на Вашей домашней, офисной или рабочей машине. И все это оформлено в интуитивно понятном и простом интерфейсе без необходимости сложной настройки конфигурации, с чем справится даже абсолютный новичок вообще не владеющий основами администрирования.

Разработчики обещают, что применяемая в этой программе технология TLS 1.2 обеспечит полную конфиденциальность и безопасность доступа к удаленному ПК, а двухсторонняя зашифрованная авторизация дает уверенность, что соединение будет осуществлено именно с требуемым рабочим местом.

В целом, AnyDesk открывает действительно широкие возможности использования не только в качестве простого доступа к своим файлам с другого ПК, но также позволит вести продуктивную совместную работу команды в Интернете, или значительно упростить процесс наладки и настройки удаленных компьютеров системным администраторам, когда нет возможности сделать это непосредственно.