Slimjet 12.0.15.0 Описание СКАЧАТЬ ( 46,98 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (79) Оцените программу!

4.54 из 5, всего оценок - 142 Рейтинг программы - 4.54 из 5

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5 Slimjet - очередная разработка web-обозревателя на основе Chromium. Как уверяют разработчики, этот браузер отличается от ему подобных быстрой скоростью открытия страниц и стабильной работой. Полностью настраиваемый на индивидуальные особенности каждого пользователя, тут большое внимание уделяется конфиденциальности использования интернета, а встроенные опции и возможности позволят комфортно пользоваться многими функциями без дополнительной установки плагинов и расширений. Есть тут и удобный заполнитель форм и менеджер паролей, произведена интеграция с Facebook, присутствует простенький фоторедактор (можно использовать некоторые фотоэффекты и рамки для обработки фото), а функция Photo Upload автоматически сжимает прикрепленные картинки, что увеличивает скорость их загрузки до 20 раз, вынесен в отдельный гаджет прогноз погоды в Вашем регионе. Многим пользователям понравится и пригодится возможность скачать онлайн потоковое видео на свой локальный диск в различном качестве и формате для дальнейшего использования. Кроме того, при необходимости, можно еще и извлечь mp3-дорожку из видеофайла. Если посещаете какой-либо сайт на иностранном языке и есть проблемы с пониманием текста, то как нельзя кстати будет встроенный переводчик, который переведет отдельные слова, фразы и целые тексты между двумя указанными языками. Более того, здесь уже встроена автоматическая защита от фишинга и вредоносного ПО, что убережет пользователя от нежелательных последствий серфинга в мировой паутине. Этот браузер использует движок Blink, и если все-таки какого-то расширения Вам не хватает, то из магазина приложений для Chrome можно установить любое нужное, т.к. эти браузеры полностью совместимы. Одним словом, используя Slimjet, Вы получаете все преимущества Google Chrome с возможностью дополнительных удобных настроек и полезных функций. Что нового в Slimjet 12.0.15.0?

Обновлены языковые файлы

Исправлены ошибки Скриншоты Slimjet: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 7 / 9 575 Разработчик FlashPeak, Inс. Последнее обновление 18.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Браузеры Отзывы о программе Slimjet (ерж Уже примерно с 2-3 недели Slimjet плохо открывает именно сайт Softportal, не знаю причину, писал на сайт, не ответили.

| 1 | Ответить (ерж (ерж Новое в версии 11.0.8.0

Отключено автообновление плагина Flash для пользователей Vista (Flash v23 и выше больше не поддерживает XP или Vista). (с)

1 | 1 | Ответить (ерж (ерж Как ранее, внезапно стали плохо загружаться страницы softportal.com, так же, внезапно, стали грузится хорошо. Ну и ладно.

| | Ответить Кугис Турбозагрузчик - так много надежд на него возлагал, а он - тормозит, коряво скачивает (при обрывах) и 5 потоков предлагает, хотя в настройках SJ выставил 1. Стандартные загрузчики разных браузеров слабоваты для некоторых задач, так что один факт наличия такого инструмента (бесплатно) радует.

1 | | Ответить Влад Подскажите, как избавиться от навязанных закладок типа groupon, booking и т.д. - после удаления всё равно появляются, при этом меняются некоторые настройки.

| 8 | Ответить (ерж Для меня в этом браузере не хватает настройки вкладок по колонкам, когда их много в папке, то ориентироваться в одной колонке достаточно неудобно, приходится ждать, когда прокрутка спустится/поднимется в нужную позицию. Можно, так же, было бы улучшить в эстетическом плане вид значков в адресной строке браузера, сделать, к примеру, стрелки переходов тоньше, домик перехода на главную страницу более изящным, а не таким как он выглядит сейчас - мультяшным (детским), значок "меню" также можно было бы сделать графически поинтереснее.

4 | | Ответить (ерж (ерж Одно желание с помощью знающих пользователей уже исполнил http://pic.imghost.pro/big/2016/0527/6eb763b218aa635dabc00e8d6a0a4133_d80864d474ecff5641b3b8a77b120e7a.png

| 4 | Ответить Дима (ерж Серж установи FVD 3D ивсе

| | Ответить Владимир Пользуюсь браузером SlimJet с 2 версии прекрасно работал до 6 версии включительно а 7 версии стал не дружить с Торрент ТВ постоянная опаньки Хотя раньше прекрасно все работало . поэтому не обновлялись выше шестой версии

| | Ответить Читать все отзывы (79) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости