Peers.TV - бесплатное онлайн телевидение на экране вашего Android-устройства с возможностью записи выбранных телепередач.
Приложение автоматически определяет местоположение пользователя и провайдера интернета, тем самым подгружая доступные для просмотра каналы. Далее всего лишь необходимо выбрать интересующий вас канал и можно смотреть его в хорошем качестве. Сразу же отображается и телепрограмма, где можно узнать о текущем сеансе, прошедших передачах и анонсах новых эфиров.
Есть в Peers.TV такая функция как архив, где для вас доступны передачи, фильмы, трансляции и шоу за прошедшие 7 дней.
Людмила про Peers.TV 6.10.7 для Android [03-09-2016]
Прекрасная возможность смотреть русские программы за границей, но увы.... Исчез Первый канал и НТВ. Может кто знает как их вернуть? | | Ответить
Александр про Peers.TV 6.10.3 для Android [11-06-2016]
Установил на ТВ приставку MXV S805. Многих каналов (ОРТ,НТВ,РенТВ) нет,а на смартфоне эти каналы все есть. Почему такое различие. Скачивал одинаково с плей маркет. | 2 | Ответить
Даша про Peers.TV 6.10.3 для Android [05-06-2016]
Вначале было все хорошо, потом исчезли ОРТ, НТВ, ТВЦентр. Сейчас смотрю только Россия1 и так по мелочи. Других программ, где можно посмотреть передачи в записи ну если например не успела , найти не могу. Есть только он-Лайн. Жаль. Раньше было очень удобно. | 1 | Ответить
Валентин викторович про Peers.TV 6.9.6 для Android [07-03-2016]
Не нашел РЕН ТВ. Почему нет? Не понятно. Удалю | | Ответить