Программы для Android » Видео » Плееры » Peers.TV 6.11.2 для Android
Скачать Яндекс.Браузер
Peers.TV для Android

Peers.TV 6.11.2 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Peers.TV 6.11.2 для AndroidОписание   Скачать Peers.TV 6.11.2 для AndroidСКАЧАТЬ (13,07 Мб) Скриншоты Peers.TV 6.11.2 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Peers.TV 6.11.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Peers.TV 6.11.2 для AndroidОтзывы (8)  
Оцените программу!
3.92 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 3.92 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Peers.TV - бесплатное онлайн телевидение на экране вашего Android-устройства с возможностью записи выбранных телепередач.

Приложение автоматически определяет местоположение пользователя и провайдера интернета, тем самым подгружая доступные для просмотра каналы. Далее всего лишь необходимо выбрать интересующий вас канал и можно смотреть его в хорошем качестве. Сразу же отображается и телепрограмма, где можно узнать о текущем сеансе, прошедших передачах и анонсах новых эфиров.

Есть в Peers.TV такая функция как архив, где для вас доступны передачи, фильмы, трансляции и шоу за прошедшие 7 дней.

Что нового в Peers.TV 6.11.2 для Android?
  • Исправлены ошибки: перехода на экран программы передач канала после полноэкранного баннера и учета пропорций пикселя при воспроизведении некоторых IPTV каналов.
  • Теперь мультикаст источники по умолчанию доступны для большинства ТВ устройств, а при необходимости их можно исключить через настройки.
  • В данном обновлении проведена значительная работа по исправлению ошибок, повышению стабильности и скорости работы приложения.
  • Удален рекламный баннер при запуске приложения.
Скриншоты Peers.TV:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)28 / 18 009
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - другое

Отзывы о программе Peers.TV

Людмила про Peers.TV 6.10.7 для Android [03-09-2016]

Прекрасная возможность смотреть русские программы за границей, но увы.... Исчез Первый канал и НТВ. Может кто знает как их вернуть?
| | Ответить

Александр про Peers.TV 6.10.3 для Android [11-06-2016]

Установил на ТВ приставку MXV S805. Многих каналов (ОРТ,НТВ,РенТВ) нет,а на смартфоне эти каналы все есть. Почему такое различие. Скачивал одинаково с плей маркет.
| 2 | Ответить

Даша про Peers.TV 6.10.3 для Android [05-06-2016]

Вначале было все хорошо, потом исчезли ОРТ, НТВ, ТВЦентр. Сейчас смотрю только Россия1 и так по мелочи. Других программ, где можно посмотреть передачи в записи ну если например не успела , найти не могу. Есть только он-Лайн. Жаль. Раньше было очень удобно.
| 1 | Ответить

Валентин викторович про Peers.TV 6.9.6 для Android [07-03-2016]

Не нашел РЕН ТВ. Почему нет? Не понятно. Удалю
| | Ответить

вадим про Peers.TV 6.9.1 для Android [01-11-2015]

Нет канала ТНТ.удаляю
| | Ответить

Читать все отзывы (8) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

TripAdvisor

Sonic Dash

Battery Doctor

Avast Mobile Security & Antivirus

Clean Master

Fruit Nibblers

Фотосканер

GPS status

MAPS.ME

Yahoo Погода

Booking.com

SoundHound

DU Speed Booster

Inbox

AppMgr III (App 2 SD)

Angry Birds

SimCity BuildIt

Temple Run 2

Angry Birds Go!

MyScore

 
 