Скачать Яндекс.Браузер
Soft4Boost Audio Converter для Windows

Soft4Boost Audio Converter 4.3.3.477

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Soft4Boost Audio Converter 4.3.3.477Описание   Скачать Soft4Boost Audio Converter 4.3.3.477СКАЧАТЬ (70,08 Мб) Скриншоты Soft4Boost Audio Converter 4.3.3.477Скриншоты (6)   Статистика Soft4Boost Audio Converter 4.3.3.477Статистика   Отзывы о Soft4Boost Audio Converter 4.3.3.477Отзывы (1)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Soft4Boost Audio Converter - инструмент для конвертации аудиофайлов между популярными форматами для различных целей. Эта программа может работать с форматами mp3, wav, m4a, flac, wma, aac, ogg, mp2, amr. Поддерживается создание и редактирование аудиокниг в форматах mp3 и m4b. Приложение может обрабатывать несколько файлов одновременно (пакетная обработка), при этом есть возможность объединения отдельных треков в один файл. Перед конвертированием аудио можно настроить выходные параметры новых дорожек - задать частоту, количество каналов, битрейт и другие опции.

Также программа поддерживает редактирование тегов, где Вы можете прописать всю необходимую информацию о музыкальной композиции - название, альбом, исполнитель, жанр и др. Программа работает не только с файлами на компьютере, но также извлекает аудиодорожку из CD-диска и видеофайла, с которыми доступны все выше перечисленные операции. Интерфейс приложения достаточно удобен и понятен, все основные функции вынесены в отдельные закладки, что значительно упрощает работу с инструментом.

В целом, Soft4Boost Audio Converter достаточно мощный аудиоконвертер, который сможет удовлетворить запросы большинства пользователей.

Скриншоты Soft4Boost Audio Converter:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программыиспользование программы не более 3 раз
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 935
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы

Отзывы о программе Soft4Boost Audio Converter

Лёва про Soft4Boost Audio Converter 2.5.5.155 [26-12-2014]

Эта программа может работать с форматами dvf?
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

AnyDesk

SUMo

Google Chrome

KMPlayer

Балаболка

Notepad++

RoboForm

Light Alloy

ProgDVB

Viber

AIMP

Artweaver

ESET NOD32 Антивирус

Calibre

ESET NOD32 Smart Security

Nero

CheMax

Weather Watcher Live

Free Download Manager

Opera

 
 