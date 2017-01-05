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Soft4Boost Audio Studio для Windows

Soft4Boost Audio Studio 4.1.3.607

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Описание Soft4Boost Audio Studio 4.1.3.607Описание   Скачать Soft4Boost Audio Studio 4.1.3.607СКАЧАТЬ (71,77 Мб) Скриншоты Soft4Boost Audio Studio 4.1.3.607Скриншоты (6)   Статистика Soft4Boost Audio Studio 4.1.3.607Статистика   Отзывы о Soft4Boost Audio Studio 4.1.3.607Отзывы (3)  
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4.41 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.41 из 5
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Soft4Boost Audio Studio - отличное полнофункциональное приложение для создания и редактирования аудиофайлов. Здесь Вы найдете все необходимые элементы для монтажа и обработки аудио благодаря множеству встроенных эффектов и фильтров. Имея достаточно удобный и понятный интерфейс, программа понравится как любителям обработки звуковым файлов, так и профессионалам, т.к. позволяет применять многие инструменты без сложных настроек и дополнительных трудностей.

Поддерживается большинство известных форматов - MP3, FLAC, WAV, M4A, WMA, AAC, MP2, AMR, OGG и др. Кроме того, есть возможность извлекать аудиодорожку и из видеофайла, так что можно работать с музыкой из любимых клипов.

Основные возможности приложения:

  • Улучшение аудио с помощью множества эффектов и фильтров,
  • Использование нескольких методов анализа аудиоданных для получения максимальной аккуратности и точности,
  • Запись аудио с любого источника,
  • Применение эффектов и фильтров.
Скриншоты Soft4Boost Audio Studio:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программыиспользование программы не более 3 раз
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 7 572
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы аудио - DJ Студии, микшеры

Отзывы о программе Soft4Boost Audio Studio

Леха про Soft4Boost Audio Studio 3.0.9.339 [08-10-2015]

говно программа
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jim про Soft4Boost Audio Studio 2.5.5.285 [23-03-2015]

попробывал пробную версию которая здесь предлагается (без регистрации). Самая корявая ибесполезная програма которую я встречал. только зря потратил время.
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Лёва про Soft4Boost Audio Studio 2.4.3.273 [26-12-2014]

Эта программа работает с файлами dvf?
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