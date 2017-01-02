Скачать Яндекс.Браузер
Complete Internet Repair для Windows

Complete Internet Repair 3.1.3.2850

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Complete Internet Repair 3.1.3.2850Описание   Скачать Complete Internet Repair 3.1.3.2850СКАЧАТЬ (1,57 Мб) Скриншоты Complete Internet Repair 3.1.3.2850Скриншоты (2)   Статистика Complete Internet Repair 3.1.3.2850Статистика   Отзывы о Complete Internet Repair 3.1.3.2850Отзывы (1)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Complete Internet Repair - бесплатное приложение, с помощью которого вы в одно мгновение сможете устранить проблемы и восстановить подключение к Интернету. Поможет восстановить инернет-соединение после удаления различного программного обеспечения с компьютера, в том числе и вирусов, или после установки нового антивируса, межсетевого экрана и т.п. Утилита не требует установки.

Complete Internet Repair включает в себя 11 опций, которые отвечают за ту или иную причину отсутствия подлючения к сети. Можно самостоятельно выбрать только те функции, которые необходимо проверить и исправить, не задействуя остальные опции. Все задачи выполняются автоматически.

  1. Reset Internet Protocol. Инструмент автоматически переписывает ключи реестра, относящиеся к протоколу. Будут сброшены маски подсети, DNS, IP.
  2. Repair Winsock. Исправляет проблемы с Winsock. Сюда можно отнести выключение Интернета без каких-либо ошибок; не всем программам доступна Сеть, периодическая работа Интернета без видимых причин.
  3. Renew Internet Connections. Отлючает все интернет-соединения и заново запускает их. Функция идентична команде ipconfi /renew в командной строке. Обновляются IP-адрес сетевого адаптера, адрес шлюза и прочие настройки TCP/IP, если настроен DHCP.
  4. Flush DNS Resolver Cache. Автоматическая очистка DNS-кэша. Идентична команде ipconfig /flushdns.
  5. Repair Internet Explorer. Настройка работы IE. Предотвращает вылеты браузера и его зависания.
  6. Clear Windows Update History. Исправляет ошибки системы Windows Update путем очистки папки C:WindowsSoftwareDistributionDataStore.
  7. Repair Windows/Automatic Updates. Радикальный метод борьбы с ошибками, которые связаны с обновлением Windows.
  8. Repair SSL/HTTPS/Cryptography. Исправление ошибок связанных с шифрованием.
  9. Reset Windows Firewall Configuration. Сброс настроек системного брандмауэра.
  10. Restore the default hosts file. Полное очищение файла hosts. Незаменимый инструмент с блокировкой сайтов.
  11. Repair Workgroup Computers view. Помогает, если в локальной сети не видно компьютеров.

Внимание! Complete Internet Repair не поможет исправить физические проблемы или проблемы, связанные с работой модема.

Скриншоты Complete Internet Repair:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)14 / 3 275
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Расширения

Отзывы о программе Complete Internet Repair

(ерж про Complete Internet Repair 2.0.8.2082 [15-08-2014]

Мне эта утилита помогла тем, что при неудачном использовании в тестовом режиме программы MyPhoneExplorer 1.8.6 резко упала скорость мобильного Интернета, которая, вскоре, была ею восстановлена в прежнем свойстве.
| 1 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Notepad++

Viber

AIMP

RoboForm

Light Alloy

ProgDVB

Calibre

ESET NOD32 Smart Security

Artweaver

ESET NOD32 Антивирус

Nero

Weather Watcher Live

CheMax

Free Download Manager

Opera

K-Lite Codec Pack

WavePad

EMDB

ACE Stream

The Bat! Voyager

 
 