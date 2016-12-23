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Tixati для Windows

Tixati 2.51

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Описание Tixati 2.51Описание   Скачать Tixati 2.51СКАЧАТЬ (12,69 Мб) Скриншоты Tixati 2.51Скриншоты (10)   Статистика Tixati 2.51Статистика   Отзывы о Tixati 2.51Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Tixati - достаточно мощный торрент-клиент, использующий популярный протокол BitTorrent. Принцип работы этого приложения основан на механизме peer-to-peer, что позволяет значительно сокращать время загрузки файлов даже при слабой скорости интернет-соединения. Помимо стандартных возможностей аналогичных торрент-клиентов, Tixati обладает рядом интересных функций.

Разработчики предусмотрели внедрение инструментов обработки ссылок, что важно при использовании простой торрент-ссылки в качестве magnet-ссылку. Помимо этого, тут можно осуществить соединение с использованием прокси-сервера, протоколов UPnP и UDP, а также выполнить прямую загрузку новостного формата RSS.

Настраивается и регулируется скорость отдачи/приема данных, тема визуального оформления, приводится очень много полезной информации о скачиваемом файле, описание пиров и т.д. Очень удачно реализованы показатели скачивания в графическом виде, наглядно отображая скорость передачи данных.

В целом, Tixati достаточно удобен и может заменить самые популярные торрент-клиенты, позволяя достаточно быстро загружать файлы и не потребляя много системных ресурсов.

Что нового в Tixati 2.51?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Tixati:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 858
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов

Отзывы о программе Tixati

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