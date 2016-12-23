Tixati - достаточно мощный торрент-клиент, использующий популярный протокол BitTorrent. Принцип работы этого приложения основан на механизме peer-to-peer, что позволяет значительно сокращать время загрузки файлов даже при слабой скорости интернет-соединения. Помимо стандартных возможностей аналогичных торрент-клиентов, Tixati обладает рядом интересных функций.



Разработчики предусмотрели внедрение инструментов обработки ссылок, что важно при использовании простой торрент-ссылки в качестве magnet-ссылку. Помимо этого, тут можно осуществить соединение с использованием прокси-сервера, протоколов UPnP и UDP, а также выполнить прямую загрузку новостного формата RSS.

Настраивается и регулируется скорость отдачи/приема данных, тема визуального оформления, приводится очень много полезной информации о скачиваемом файле, описание пиров и т.д. Очень удачно реализованы показатели скачивания в графическом виде, наглядно отображая скорость передачи данных.



В целом, Tixati достаточно удобен и может заменить самые популярные торрент-клиенты, позволяя достаточно быстро загружать файлы и не потребляя много системных ресурсов.