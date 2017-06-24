OneDrive для Android

OneDrive 4.13 для Android

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Описание OneDrive 4.13 для AndroidОписание   Скачать OneDrive 4.13 для AndroidСКАЧАТЬ (47,05 Мб) Скриншоты OneDrive 4.13 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика OneDrive 4.13 для AndroidСтатистика   Отзывы о OneDrive 4.13 для AndroidОтзывы (1)  
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OneDrive - облачный сервис хранилища данных от Microsoft, адаптированный для Android-устройств, с помощью которого можно загружать фотографии, видеоролики, важные документы и любые другие файлы, доступные пользователю с любого устройства и в любом месте, где есть интернет. Кроме того, здесь очень удобно делиться данными, отправляя знакомым и близким, например, интересные фотокадры. Для работы с сервисом потребуется бесплатная учетная запись Microsoft.

Основные возможности OneDrive:

  • Автоматическое размещение фотографий и видео с помощью функции архивации.
  • Просмотр всех своих файлов и присланных Вам.
  • Отправка ссылок на документы по электронной почте.
  • Возможность работы с файлами из OneDrive в других приложениях, включая приложения Office.
Что нового в OneDrive 4.13 для Android?
  • Теперь пользователи Office 365 персональный, Office 365 для дома и Office 365 Solo могут помечать целые папки для использования в автономном режиме во время путешествий или при отсутствии подключения к Интернету. Вскоре будет добавлена поддержка рабочих и учебных учетных записей!
  • Обновлено представление "Узнать", чтобы у вас был доступ к веб-каналу наиболее релевантного содержимого из вашей организации (только для рабочих и учебных учетных записей).
Скриншоты OneDrive:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 723
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСинхронизация
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Отзывы о программе OneDrive

BOSS про OneDrive 4.0.4 для Android [27-04-2016]

Не возможно создать учётку всё время ошибка
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