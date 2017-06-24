Samsung Smart Switch Mobile 3.4.01-8 для Android Samsung Smart Switch Mobile – обеспечивает беспроблемный переход на устройства Galaxy с других операционных систем. Перемещайте контакты, музыку, фото, календарь, Google Диск 2.7.112.07.32 для Android Google Диск – с облачным хранилищем ваша информация никогда не потеряется и будет доступна с любого устройства. Фотографии, документы или другие файлы и папки можно Weezzler 1.0.7 для Android Weezzler - легкий и эффектный способ воспроизвести любимую музыку со своего Android-смартфона или планшета на компьютере, Smart TV или медиаприставке по Wi-Fi.

Contact2Sim 1.3 для Android Contact2Sim - утилита для сохранения списка контактов из памяти Android-коммуникатора на SIM-карте. Также можно одним кликом очистить всю SIM-карту Закладки Top Page 1.2 для Android Закладки Top Page - приложение с визуальными закладками, которое предоставляет пользователю простой, быстрый и удобный способ хранения и доступа к персональным PaderSyncDAV 1.0.8 для Android PaderSyncDAV - WebDAV-клиент для коммуникаторов, работающих под управлением Android. PaderSyncDAV воляет получать доступ к удаленным объектам через защищенный