SHAREit 3.0.18 для iPhone, iPad
SHAREit - отличное приложение для iOS-устройств, позволяющее удобно обмениваться файлами между различными девайсами (смартфонами, планшетами, стационарными ПК) на
Облако Mail.Ru 6.2.7 для iPhone, iPad
Облако Mail.Ru - бесплатное виртуальное хранилище фотографий, музыки, картинок, презентаций, видео, документов и любой другой информации, к которым обеспечивается
EverSync 2.0.7 для iPhone, iPad
EverSync - приложение для управления закладками в интернете и синхронизации их при работе на различных устройствах
Google Фото 4.10 для iPhone, iPad
Google Фото - полезное приложение для владельцев iOS-девайсов разработанное компанией Google, с помощью которого удобно хранить фотографии и видео
Dropbox 130.2 для iPhone, iPad
Dropbox - веб-сервис, который бесплатно предоставляет под хранилище ваших файлов 2Gb места. Вы можете хранить разнообразные файлы, от фотографий до офисных
OneDrive 10.53 для iPhone, iPad
OneDrive - облачный сервис хранилища данных от Microsoft, адаптированный для iOS-устройств