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5 OneDrive - облачный сервис хранилища данных от Microsoft, адаптированный для iOS-устройств. Тут Вы можете загрузить фотографии, видеоролики, важные документы и любые другие файлы, которые будут доступны Вам с любого устройства и в любом месте, где есть интернет. Кроме того, здесь очень удобно делиться данными, отправляя знакомым и близким, например, интересные фотокадры или заметки. Основные возможности OneDrive: Автоматическое размещение фотографий и видео с помощью функции архивации.

Просмотр всех своих файлов и присланных Вам.

Отправка ссылок на документы по электронной почте.

Возможность работы с файлами из OneDrive в других приложениях, включая приложения Office. Для работы с сервисом требуется учетная запись Microsoft. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app OneDrive для Windows Phone

OneDrive для Android

OneDrive для Windows