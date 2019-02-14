OneDrive для iOS

OneDrive 10.54 для iPhone, iPad

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Описание OneDrive 10.54 для iPhone, iPadОписание   Скачать OneDrive 10.54 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (213.28 Мб) Скриншоты OneDrive 10.54 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика OneDrive 10.54 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о OneDrive 10.54 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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OneDrive - облачный сервис хранилища данных от Microsoft, адаптированный для iOS-устройств. Тут Вы можете загрузить фотографии, видеоролики, важные документы и любые другие файлы, которые будут доступны Вам с любого устройства и в любом месте, где есть интернет.

Кроме того, здесь очень удобно делиться данными, отправляя знакомым и близким, например, интересные фотокадры или заметки.

Основные возможности OneDrive:

  • Автоматическое размещение фотографий и видео с помощью функции архивации.
  • Просмотр всех своих файлов и присланных Вам.
  • Отправка ссылок на документы по электронной почте.
  • Возможность работы с файлами из OneDrive в других приложениях, включая приложения Office.

Для работы с сервисом требуется учетная запись Microsoft.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты OneDrive:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 484
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСинхронизация
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