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5 Badoo - адаптированная для iOS-устройств версия одной из самых крупных в мире социальных сетей для новых знакомств. Достаточно сказать, что уже порядка 180 миллионов человек зарегистрированы здесь, а сама сеть входит в десятку лучших приложений в Великобритании, Германии, Италии, Испании и Канаде. После простой регистрации Вы получите возможность общаться, знакомиться и встречаться с людьми, живущими рядом с Вами. Теперь, если Вам скучно или просто есть свободное время, зайдите на Badoo и найдите с кем прогуляться в парке, пойти в кино или ночной клуб, а может даже и назначить свидание. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Badoo для Android

Badoo для Windows Phone