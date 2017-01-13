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Duolingo для Android

Duolingo 3.39.2 для Android

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Описание Duolingo 3.39.2 для AndroidОписание   Скачать Duolingo 3.39.2 для AndroidСКАЧАТЬ (11,74 Мб) Скриншоты Duolingo 3.39.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Duolingo 3.39.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Duolingo 3.39.2 для AndroidОтзывы (0)  
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3.50 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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Duolingo - отличное и бесплатное приложение для изучения иностранных языков вплоть до овладения разговорных навыков, с помощью которого можно изучать испанский, французский, немецкий, португальский, итальянский, английский и многие другие языки. Курс обучения построен таким образом, что позволяет начинать учить языки как абсолютным новичкам, так и пользователям уже имеющим некоторые знания грамматики и определенный словарный запас. В любом случае, можно пройти тестирование и определить свой начальный уровень, а уже затем решать с чего начать.

В Duolingo освоение языка выполнено в игровой и нескучной манере, поэтому само обучение проходит весело, что естественно сказывается на качестве отработанного материала. Удобно, что тут Вам предстоит не только учить новые слова, но также правильно выстраивать предложение, стараться на слух понимать произнесенные фразы и определять грамматическую форму того или иного слова и т.д.

Что нового в Duolingo 3.39.2 для Android?
  • Встречайте новые Клубы Дуолинго! Соберите свою группу и учите иностранный язык вместе с друзьями.
Скриншоты Duolingo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 701
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Языки
 Программа Duolingo отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Duolingo

Admin

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