Skype 7.44 для Mac Skype для Mac OS - бесплатная программа, с помощью которой вы можете бесплатно звонить во все уголки мира. Skype создан авторами KaZaa. Сеть Skype базируется на Viber 6.1.1 для Mac Viber - десктопная версия популярного мобильного приложения для IP-телефонии, с помощью которого можно свободно отправлять сообщения, совершать голосовые и ooVoo 6.0.5.75 для Mac ooVoo предназначен для видео-общения через Интернет. Позволяет общаться один на один или сразу с несколькими пользователями одновременно. В режиме видеоконференции

Adium 1.5.10.3 для Mac Adium - ICQ клиент для Mac OS X, поддерживающий протоколы таких сетей мгновенного обмена сообщениями как: AOL, Jabber, MSN, Yahoo, Bonjour, FaceBook, Gadu-Gadu, Icy Juice 1.0.2 для Mac Icy Juice - простой ICQ-клиент, поддерживающий любые кодировки. Как и в программе ICQ здесь можно посылать и получать сообщения, передавать файлы, находить новых Camfrog Video Chat 2.9.3277 для Mac Camfrog Video Chat - позволяет осуществлять голосовые и видео звонки по всему Миру. Можно отправлять текстовые сообщения своим собеседникам, выбирать большое