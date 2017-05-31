Telegram для Mac

Telegram 1.1.17 для Mac

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Описание Telegram 1.1.17 для MacОписание   Скачать Telegram 1.1.17 для MacСКАЧАТЬ (28,88 Мб) Скриншоты Telegram 1.1.17 для MacСкриншоты (2)   Статистика Telegram 1.1.17 для MacСтатистика   Отзывы о Telegram 1.1.17 для MacОтзывы (0)  
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Telegram - десктопная версия известного мобильного мессенджера Telegram для Mac OS X, с помощью которого пользователи могут обмениваться не только мгновенными сообщениями, но и различными медиафайлами - фотографии, музыка, видео и др. Для простоты использования аккаунты пользователей здесь привязываются к номеру телефона путем отправки авторизационного SMS-сообщения.

Ключевым достоинством мессенжера, выделяющим его среди аналогов, является обеспечение полной конфиденциальности данных пользователя. Кроме использования стандартных технологий шифрования, здесь применяются механизмы автоматической очистки всех следов переписки как на устройстве получателя, так отправителя.

Что нового в Telegram 1.1.17 для Mac?
  • Исправлены незначительные ошибки.
Скриншоты Telegram:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 915
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger
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