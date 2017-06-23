FEBE для Windows

FEBE 8.9.3.1 для Mozilla Firefox

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Описание FEBE 8.9.3.1 для Mozilla FirefoxОписание   Скачать FEBE 8.9.3.1 для Mozilla FirefoxСКАЧАТЬ (1,32 Мб) Скриншоты FEBE 8.9.3.1 для Mozilla FirefoxСкриншоты (9)   Статистика FEBE 8.9.3.1 для Mozilla FirefoxСтатистика   Отзывы о FEBE 8.9.3.1 для Mozilla FirefoxОтзывы (0)  
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FEBE (Firefox Environment Backup Extension) - отличное дополнение к браузеру Firefox, с помощью которого создается полная резервная копия всех настроек этого web-обозревателя: плагины, темы, закладки, индивидуальные установки Firefox, пароли, куки, история и т. д. Это очень удобно, особенно когда Вы начинаете использовать Firefox после переустановки системы или на другом компьютере - быстро и без утомительного поиска весь Ваш профиль восстанавливается буквально в несколько кликов мышки.

Это расширение достаточно гибкое в настройке и позволяет полностью управлять бекапом браузера: Вы можете выборочно восстанавливать отдельные элементы по своему усмотрению, остальные запустив позже при необходимости. Удачно реализована функция создания резервных копий по расписанию: настроив один раз планировщик, Вы забудете о плагине, но в нужный момент он придет Вам на помощь, восстановив самую актуальную версию настроек.

Особенности плагина:

  • Создание быстрых резервных копий в несколько кликов.
  • Планировщик резервного копирования - ежедневно, еженедельно или ежемесячно, а также при запуске и / или выключении Firefox.
  • Выбор количества сохраняемых копий браузера с отметкой времени - легко найти нужный файл копии.
  • Автоматическое удаление старых бекапов по заданным настройкам - укажите, сколько папок нужно хранить, и FEBE удалит старые.
  • Функция уведомления о резервном копировании.
  • Создание пользовательских резервных копий.
  • Автоматическая загрузка резервных копий на аккаунт в Box.net, Dropbox и др.
  • Очистка мусора после обновления Firefox.
Скриншоты FEBE:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 365
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Резервное копирование
 Программа FEBE отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе FEBE

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