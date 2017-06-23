FEBE (Firefox Environment Backup Extension) - отличное дополнение к браузеру Firefox, с помощью которого создается полная резервная копия всех настроек этого web-обозревателя: плагины, темы, закладки, индивидуальные установки Firefox, пароли, куки, история и т. д. Это очень удобно, особенно когда Вы начинаете использовать Firefox после переустановки системы или на другом компьютере - быстро и без утомительного поиска весь Ваш профиль восстанавливается буквально в несколько кликов мышки.

Это расширение достаточно гибкое в настройке и позволяет полностью управлять бекапом браузера: Вы можете выборочно восстанавливать отдельные элементы по своему усмотрению, остальные запустив позже при необходимости. Удачно реализована функция создания резервных копий по расписанию: настроив один раз планировщик, Вы забудете о плагине, но в нужный момент он придет Вам на помощь, восстановив самую актуальную версию настроек.



Особенности плагина: