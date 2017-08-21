Ant Video Downloader - отличный плагин к браузеру Mozilla Firefox, который поможет легко скачать видеоролики с множества как популярных, так и не очень видеосервисов, таких как Youtube, Myspace, Google Video, DailyMotion и многих-многих других.

Разработчики постарались максимально упростить действия пользователя: иконка расширения на панели задач становится активной при обнаружении видео, Вам останется только нажать на нее для скачивания. Видео сохранится в указанное Вами в настройках место. Кроме того, здесь же встроен видеоплеер, который хранит список всех Ваших загрузок, таким образом, не покидая браузер, можно сразу же запустить скачанный видеоролик, что очень удобно.