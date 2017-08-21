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Ant Video Downloader для Windows

Ant Video Downloader 2.4.7.50 для Mozilla Firefox

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Описание Ant Video Downloader 2.4.7.50 для Mozilla FirefoxОписание   Скачать Ant Video Downloader 2.4.7.50 для Mozilla FirefoxСКАЧАТЬ (431 Кб) Скриншоты Ant Video Downloader 2.4.7.50 для Mozilla FirefoxСкриншоты (3)   Статистика Ant Video Downloader 2.4.7.50 для Mozilla FirefoxСтатистика   Отзывы о Ant Video Downloader 2.4.7.50 для Mozilla FirefoxОтзывы (0)  
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Ant Video Downloader - отличный плагин к браузеру Mozilla Firefox, который поможет легко скачать видеоролики с множества как популярных, так и не очень видеосервисов, таких как Youtube, Myspace, Google Video, DailyMotion и многих-многих других.

Разработчики постарались максимально упростить действия пользователя: иконка расширения на панели задач становится активной при обнаружении видео, Вам останется только нажать на нее для скачивания. Видео сохранится в указанное Вами в настройках место. Кроме того, здесь же встроен видеоплеер, который хранит список всех Ваших загрузок, таким образом, не покидая браузер, можно сразу же запустить скачанный видеоролик, что очень удобно.

Скриншоты Ant Video Downloader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 546
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов - Утилиты к браузерам
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Отзывы о программе Ant Video Downloader

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