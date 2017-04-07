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Doodle Alchemy для Android

Doodle Alchemy 1.2.0 для Android

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Описание Doodle Alchemy 1.2.0 для AndroidОписание   Скачать Doodle Alchemy 1.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (13,56 Мб) Скриншоты Doodle Alchemy 1.2.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Doodle Alchemy 1.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Doodle Alchemy 1.2.0 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Doodle Alchemy - захватывающая головоломка для устройств под управлением ОС Android, в которой необходимо создавать новые элементы, соединяя для этого пару существующих.

В начале игроку предоставляется четыре основополагающих элемента - вода, воздух, земля и огонь, сочетая которые вы будете открывать новые и новые элементы, которые также в свою очередь можно комбинировать, получая тем самым интересные и иногда неожиданные результаты. Doodle Alchemy несомненно расширит ваш кругозор и добавит опыта в копилку знаний.

Что нового в Doodle Alchemy 1.2.0 для Android?
  • Добавлены новые элементы.
  • Добавлены достижения.
Скриншоты Doodle Alchemy:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 071
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
 Программа Doodle Alchemy отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Doodle Alchemy

роман про Doodle Alchemy 1.0.8 для Android [10-10-2014]

прикольно!а когда обеова выйдет
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