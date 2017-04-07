Все Сканворды 1.2.5f для Android Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в свободное время. Заядлые профессионалы-кроссвордисты могут посоревноваться Слово за слово 3.2.3 для Android Слово за слово - увлекательная развивающая игра в слова с друзьями, в которой необходимо составить как можно больше слов за отведенные 2 минуты Миллионер 7.1.12 для Android Миллионер — уверены, что сила ваших знаний превосходит знания других людей? Тогда попробуйте свои силы в популярной викторине, которая славится каверзными вопросами. Как и в шоу, попытайтесь заработать первый миллион своим собственным умом, используйте

Слова из Слова 5.5 для Android Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер Sudoku Free 1.46 для Android Sudoku Free – скоротайте время за разгадыванием головоломок судоку. Среди достоинств приложения можно выделить удобный интерфейс, советы и подсказки для начинающих игроков, более 5 уровней сложности, от самого легкого до экстремального Gardenscapes - New Acres 1.2.6 для Android Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку предстоит восстановить заброшенный парк и вернуть ему ухоженный вид. А для достижения заветной цели предстоит решать классические головоломки "3-в-ряд"