Doodle Alchemy Animals - продолжение популярной игры Doodle Alchemy, в которой игроку предстоит сделать первый шаг к познанию мира животных и почуствовать себя великим генетиком. Необходимо комбинировать элементы между собой таким образом, чтобы появлялись как уже известные, так и совершенно новые виды животных.

Ключевые особенности игры: