Doodle Alchemy Animals для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 178 | Статистика
Размер:24.3 Мб
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Doodle Alchemy Animals скриншот № 1
Doodle Alchemy Animals скриншот № 2
Doodle Alchemy Animals скриншот № 3
Doodle Alchemy Animals скриншот № 4

Doodle Alchemy Animals - продолжение популярной игры Doodle Alchemy, в которой игроку предстоит сделать первый шаг к познанию мира животных и почуствовать себя великим генетиком. Необходимо комбинировать элементы между собой таким образом, чтобы появлялись как уже известные, так и совершенно новые виды животных.

Ключевые особенности игры:

  • Интуитивный игровой процесс в один клик.
  • Красивый дизайн и эффекты.
  • Оригинальная музыка и звуковые эффекты.
  • Выбор языка. Играйте в игру и изучайте новые слова.
  • Большое количество элементов.
Что нового в Doodle Alchemy Animals 1.1.8?
  • Исправлены ошибки
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