Doodle Alchemy Animals для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|BYRIL
|Категории:
|Обучающий софт - Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 178 | Статистика
|Размер:
|24.3 Мб
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Doodle Alchemy Animals - продолжение популярной игры Doodle Alchemy, в которой игроку предстоит сделать первый шаг к познанию мира животных и почуствовать себя великим генетиком. Необходимо комбинировать элементы между собой таким образом, чтобы появлялись как уже известные, так и совершенно новые виды животных.
Ключевые особенности игры:
- Интуитивный игровой процесс в один клик.
- Красивый дизайн и эффекты.
- Оригинальная музыка и звуковые эффекты.
- Выбор языка. Играйте в игру и изучайте новые слова.
- Большое количество элементов.
- Исправлены ошибки
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Admin
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