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Google Документы для Android

Google Документы 1.6.482.10.32 для Android

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Описание Google Документы 1.6.482.10.32 для AndroidОписание   Скачать Google Документы 1.6.482.10.32 для AndroidСКАЧАТЬ (35,25 Мб) Скриншоты Google Документы 1.6.482.10.32 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Google Документы 1.6.482.10.32 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Документы 1.6.482.10.32 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Документы - приложение для полноценной работы с текстовыми документами на Android-устройствах от Google. Теперь совершенно бесплатно и без ограничений можно создавать новые документы и редактировать уже существующие, а также сохранять их в формате Microsoft Word.

Добавляйте текст, форматируйте его, используйте картинки и фигуры, а также многое другое. При этом для работы с Google Документы не нужно подключение к интернету, а все изменения автоматически сохраняются на Вашем устройстве, так что ни один важный документ не будет утерян. Если же есть подключение к сети интернет, то можно открыть доступ к просмотру и редактированию текста другим пользователям и поработать с ними одновременно над совместным проектом.

Что нового в Google Документы 1.6.482.10.32 для Android?
  • Исправлены ошибки, улучшена производительность.
Скриншоты Google Документы:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 276
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы текста

Отзывы о программе Google Документы

Admin

Отзывов о программе Google Документы 1.6.482.10.32 для Android пока нет, можете добавить...

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