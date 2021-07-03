Microsoft Word для Android

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Оценка: 4.06/5 голосов - 21
Лицензия: Бесплатная
Версия:16.0.14131.20166 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы текста
Загрузок (сегодня/всего):0 / 48 745 | Статистика
Размер:67,9 Мб
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Бесплатное приложение Microsoft Word для планшетов с Android. Имеет основные функции для просмотра, создания и правки документов.

Теперь изменяя или создавая документы, вы можете быть уверены, что они будут выглядеть правильно на ПК, компьютерах Mac, планшетах и телефонах. Приложение Word имеет привычный для продуктов Office вид и интуитивно понятное сенсорное управление, поэтому вам не придется тратить время на его изучение.

Особенности Microsoft Word для планшетов с Android:

  • Привычный интерфейс Microsoft Office. Привычные элементы навигации и пункты меню оптимизированы для сенсорного управления. Для работы не требуется клавиатура.
  • Добавление изображений, таблиц, диаграмм, объектов SmartArt, ссылок, формул и т. д., причем все это будет отлично отформатировано.
  • Рецензирование документов.
  • Просмотр вложений электронной почты и доступ ко всем вашим документам Word из OneDrive, Dropbox, OneDrive для бизнеса или SharePoint.
  • Когда вы изменяете документ, его содержимое и форматирование обновляются на всех ваших устройствах: ПК, компьютерах Mac, планшетах и телефонах.
  • Возможность продолжать работу с документом того места, где она была прервана в прошлый раз, потому что приложение Word знает, над каким документом вы работали, независимо от того, какое устройство вы используете.
  • Печать документов Word.
  • Работает с DOC- и DOCX-файлами.
  • Создание и правка презентаций.
  • Отправка документа или ссылки на него по электронной почте.

Внимание! Для работы с приложением нужна бесплатная учетная запись Майкрософт.

Что нового в Microsoft Word 16.0.14131.20166?
  • Исправлены ошибки и улучшена производительность
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Отзывы о программе Microsoft Word

Василий про Microsoft Word 16.0.10228.20049 для Android [10-09-2019]

Спасибо за нормальный и полезный софт. Особенно для смартов, где нет поддержки от гугл.плей. ;)
2 | 2 | Ответить

Леха про Microsoft Word 16.0.10228.20049 для Android [10-09-2019]

Спасибо за функциональное приложение. Особо полезно для старых смартов, где уже не работает Гугл.плей.:)
3 | 2 | Ответить

Оля про Microsoft Word 16.0.8229.2048 для Android [24-08-2017]

Прежде чем хаять нормальное приложение, зайдите на офф сайт и прочитайте требования :
• Версия ОС: KitKat (4.4.X) или более поздняя версия (Android M пока не поддерживается).
• 1 ГБ ОЗУ или больше.
2 | 4 | Ответить

Александр про Microsoft Word 16.0.7830.1012 для Android [30-03-2017]

Это,извините - говно!
2 | 5 | Ответить

Не Важно про Microsoft Word 16.0.6430.1018 для Android [23-08-2016]

Требует скачать дополнительные файлы. Не скачивает. Соответственно не открывается приложение. Если пробовать открыть файлы, то пишет, что не хватает памяти хотя памяти хоть ж... ешь
3 | 2 | Ответить

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