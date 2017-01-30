Swiftkey для Android

Swiftkey 6.5.1.44 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Swiftkey 6.5.1.44 для AndroidОписание   Скачать Swiftkey 6.5.1.44 для AndroidСКАЧАТЬ (34,58 Мб) Скриншоты Swiftkey 6.5.1.44 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Swiftkey 6.5.1.44 для AndroidСтатистика   Отзывы о Swiftkey 6.5.1.44 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Swiftkey - одна из лучших и наиболее популярных экранных клавиатур для Android-смартфонов и планшетов, которая намного упростит и ускорит процесс ввода текста.

Среди наиболее заметных преимуществ данной программы выделяется интеллектуальное прогнозирование ввода следующего слова и продвинутая функция автозамены, а также поддержка большого числа языков (на данный момент более 100). Клавиатура поддерживает одновременно три языка, между которыми можно легко переключаться посредством слайдом по пробелу.

Кроме этого присутствуют разнообразные настройки раскладки и способов ввода, возможность выбора из 30 цветовых тем, поддержку более 800 эмотиконов, подключение к облачному хранилищу и синхронизации стиля письма и словаря на всех используемых устройствах, настройка прогнозирования слов с помощью Gmail, Facebook, Twitter, Evernote и т.д.

Скриншоты Swiftkey:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Китайский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 292
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
 Программа Swiftkey отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Swiftkey

Admin

Отзывов о программе Swiftkey 6.5.1.44 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

World of Tanks Blitz

GMJ

Pushbullet

RAR

Gismeteo lite

GPS status

FBReader

Angry Birds

Avast Mobile Security & Antivirus

Фотосканер

Fruit Nibblers

Inbox

Burn the Rope

Battery Doctor

Kids Connect the Dots Lite

DU Speed Booster

MyScore

Yahoo Погода

Booking.com

MAPS.ME

 
 