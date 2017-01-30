Swiftkey - одна из лучших и наиболее популярных экранных клавиатур для Android-смартфонов и планшетов, которая намного упростит и ускорит процесс ввода текста.

Среди наиболее заметных преимуществ данной программы выделяется интеллектуальное прогнозирование ввода следующего слова и продвинутая функция автозамены, а также поддержка большого числа языков (на данный момент более 100). Клавиатура поддерживает одновременно три языка, между которыми можно легко переключаться посредством слайдом по пробелу.

Кроме этого присутствуют разнообразные настройки раскладки и способов ввода, возможность выбора из 30 цветовых тем, поддержку более 800 эмотиконов, подключение к облачному хранилищу и синхронизации стиля письма и словаря на всех используемых устройствах, настройка прогнозирования слов с помощью Gmail, Facebook, Twitter, Evernote и т.д.