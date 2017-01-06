Polarity - новый браузер, отличающийся удобством, скоростью и надежной и безопасной работой. Представляет собой смесь трех браузеров: Google Chrome, Internet Explorer и Trident. Создан на основе движков Gecko и Trident. Имеет широкий выбор настроек и параметров для удобства работы в Интернете.
Особенности Polarity:
Web Filter предотвращает автоматическое перенаправление на вредоносные сайты.
Поддержка плагинов, тем и расширений.
Удобно реализована поддержка открывающихся во время посещения интернет страниц вкладок.
Не перегруженный лишними элементами интерфейс.
Приватный режим работы позволяет работать в Интернете без сохранения истории, кэша и временных файлов.
HTML редактор.
Менеджер закладок.
Позволяет выбрать элементы, которые вы хотите отобразить при доступе к веб-сайту, таким образом, позволяя включить/отключить JavaScript, Flash, Java или изображения.
Функция Распознавание речи позволяет управлять браузером с помощью голоса. Таким образом, вы можете запускать программы, открывать меню, диктовать текст и отправлять электронную почту. Для этой функции требуются устройства для захвата аудио.
Опция Speak This позволяет преобразовывать текст в речь.
Нетребователен к ресурсам.
Сохранение всех настроек браузера, паролей и закладок в специальном on-line хранилище.