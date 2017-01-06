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4.46 из 5, всего оценок - 28 Рейтинг программы - 4.46 из 5

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5 Polarity - новый браузер, отличающийся удобством, скоростью и надежной и безопасной работой. Представляет собой смесь трех браузеров: Google Chrome, Internet Explorer и Trident. Создан на основе движков Gecko и Trident. Имеет широкий выбор настроек и параметров для удобства работы в Интернете. Особенности Polarity: Web Filter предотвращает автоматическое перенаправление на вредоносные сайты.

Поддержка плагинов, тем и расширений.

Удобно реализована поддержка открывающихся во время посещения интернет страниц вкладок.

Не перегруженный лишними элементами интерфейс.

Приватный режим работы позволяет работать в Интернете без сохранения истории, кэша и временных файлов.

HTML редактор.

Менеджер закладок.

Позволяет выбрать элементы, которые вы хотите отобразить при доступе к веб-сайту, таким образом, позволяя включить/отключить JavaScript, Flash, Java или изображения.

Функция Распознавание речи позволяет управлять браузером с помощью голоса. Таким образом, вы можете запускать программы, открывать меню, диктовать текст и отправлять электронную почту. Для этой функции требуются устройства для захвата аудио.

Опция Speak This позволяет преобразовывать текст в речь.

Нетребователен к ресурсам.

Сохранение всех настроек браузера, паролей и закладок в специальном on-line хранилище. Google Chrome для Windows

Internet Explorer для Windows

Polarity для Android Что нового в Polarity 8.4.1?

Улучшения в работе браузера

Исправлены ошибки