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Polarity для Windows

Polarity 8.4.1

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Описание Polarity 8.4.1Описание   Скачать Polarity 8.4.1СКАЧАТЬ (41,8 Мб) Скриншоты Polarity 8.4.1Скриншоты (9)   Статистика Polarity 8.4.1Статистика   Отзывы о Polarity 8.4.1Отзывы (2)  
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4.46 из 5, всего оценок - 28
  • Рейтинг программы - 4.46 из 5
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Polarity - новый браузер, отличающийся удобством, скоростью и надежной и безопасной работой. Представляет собой смесь трех браузеров: Google Chrome, Internet Explorer и Trident. Создан на основе движков Gecko и Trident. Имеет широкий выбор настроек и параметров для удобства работы в Интернете.

Особенности Polarity:

  • Web Filter предотвращает автоматическое перенаправление на вредоносные сайты.
  • Поддержка плагинов, тем и расширений.
  • Удобно реализована поддержка открывающихся во время посещения интернет страниц вкладок.
  • Не перегруженный лишними элементами интерфейс.
  • Приватный режим работы позволяет работать в Интернете без сохранения истории, кэша и временных файлов.
  • HTML редактор.
  • Менеджер закладок.
  • Позволяет выбрать элементы, которые вы хотите отобразить при доступе к веб-сайту, таким образом, позволяя включить/отключить JavaScript, Flash, Java или изображения.
  • Функция Распознавание речи позволяет управлять браузером с помощью голоса. Таким образом, вы можете запускать программы, открывать меню, диктовать текст и отправлять электронную почту. Для этой функции требуются устройства для захвата аудио.
  • Опция Speak This позволяет преобразовывать текст в речь.
  • Нетребователен к ресурсам.
  • Сохранение всех настроек браузера, паролей и закладок в специальном on-line хранилище.
Что нового в Polarity 8.4.1?
  • Улучшения в работе браузера
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Polarity:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 3 978
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе Polarity

Natalia про Polarity 8.2.8 build 777 [25-08-2016]

Trident - это, если я не ошибаюсь, движок браузера Internet Explorer. А не отдельный браузер.
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Так, прохожий про Polarity 8.2.8 build 777 [20-08-2016]

Раза три в разное время пытался попробовать эту штуку. Ни разу не запустилось...
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