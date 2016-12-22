Оцените программу!

3.83 из 5, всего оценок - 96 Рейтинг программы - 3.83 из 5

1

2

3

4

5 VK App - официальное приложение популярнейшей социальной сети ВКонтакте для iOS-устройств. Программа полностью адаптирует использование всех сервисов на Вашем iPhone, так что теперь где бы вы ни находились можно обмениваться сообщениями и фотографиями, смотреть видеоролики и слушать любимую музыку, узнавать последние новости и события в жизни друзей, заводить новые знакомства, играть в игры и многое другое. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app ВКонтакте для Android

ВКонтакте для Windows Phone