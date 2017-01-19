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NxFilter для Windows

NxFilter 3.4.9

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Описание NxFilter 3.4.9Описание   Скачать NxFilter 3.4.9СКАЧАТЬ (13,04 Мб) Скриншоты NxFilter 3.4.9Скриншоты (2)   Статистика NxFilter 3.4.9Статистика   Отзывы о NxFilter 3.4.9Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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NxFilter - утилита для контроля активности пользователей в Интернете, функционирующая по принципу web-фильтра. Здесь Вы сможете отследить действия всех подключенных в одну сеть пользователей. Это позволяет устанавливать ограничения и доступы использования приложений и сайтов для отдельных категорий потребителей.

Очень удобно, что через NxFilter можно изменять адрес DNS-сервера, что ведет к более стабильной работе интернет-соединения, т.к. встроенный в утилиту кэш позволяет значительно сократить время возвращения запроса от поставщика услуги интернета.

Программой поддерживается аутентификация на основе подлинности IP, подлинности пароля, LDAP-проверке или по общему входу. Есть удобная фильтрация и другие полезные опции. К тому же NxFilter достаточно прост в использовании и настройке.

Скриншоты NxFilter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 594
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг - Администрирование

Отзывы о программе NxFilter

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