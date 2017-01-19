NxFilter 3.4.9 Описание СКАЧАТЬ ( 13,04 Мб) Скриншоты (2) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 NxFilter - утилита для контроля активности пользователей в Интернете, функционирующая по принципу web-фильтра. Здесь Вы сможете отследить действия всех подключенных в одну сеть пользователей. Это позволяет устанавливать ограничения и доступы использования приложений и сайтов для отдельных категорий потребителей.



Очень удобно, что через NxFilter можно изменять адрес DNS-сервера, что ведет к более стабильной работе интернет-соединения, т.к. встроенный в утилиту кэш позволяет значительно сократить время возвращения запроса от поставщика услуги интернета.



Программой поддерживается аутентификация на основе подлинности IP, подлинности пароля, LDAP-проверке или по общему входу. Есть удобная фильтрация и другие полезные опции. К тому же NxFilter достаточно прост в использовании и настройке. Скриншоты NxFilter: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 2 / 1 594 Разработчик Jahastech Последнее обновление 19.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Мониторинг - Администрирование Отзывы о программе NxFilter Admin Отзывов о программе NxFilter 3.4.9 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости